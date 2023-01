Imperia: nel prossimo weekend allo 'Spazio Vuoto' lo spettacolo 'La Lezione' di Eugène Ionesco

Secondo appuntamento teatrale “Venghino Siori”, venerdì e sabato prossimi alle 21.15 e domenica alle 17, allo ‘Spazio Vuoto’ di via Bonfante ad Imperia, con lo spettacolo ‘La lezione’, atto unico di Eugène Ionesco, con Gianni Oliveri, Federica Siri e Antilia Molinari. Scenografie Carlo Senesi, aiuto regia Federica Siri, regia Gianni Oliveri, produzione Lo Spazio Vuoto.

‘La lezione’ ovvero la derisione e il non senso quali elementi da cui Eugène Ionesco sceglie di partire per mettere in scena la banale vuotezza del linguaggio e dei gesti quotidiani e per trasformare il teatro in quella che lui stesso definisce “la rivelazione di qualcosa di nascosto”. La lezione è un atto unico rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1951. Definito un testo del teatro dell'assurdo, in realtà già oltre tale definizione per la capacità di essere in antitesi rispetto ai tempi. I protagonisti della pièce definita da Ionesco “un dramma comico” sono un professore, l'alunna e una governante.

Attraverso giochi di parole, assurdità ed esercizi logici il testo critica e demistifica il rituale della lezione. E' una lezione privata data da un professore che con una sorta di piacere euforico gioca con il linguaggio e con la logica trasgredendone le regole. La lezione inizierà ‘bene’ ma terminerà in modo inaspettato.