Sanremo: da fine 2022 sospeso il servizio ambulatorio prelievi a Coldirodi, un'interrogazione di Roberto Rizzo (M5S)

Il consigliere comunale di Sanremo Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco Biancheri in merito ai servizi ambulatoriali nelle frazioni.

“Nel 2020 dopo mesi di richieste e segnalazioni da parte nostra l’Amministrazione comunale – spiega Rizzo . si rendeva conto delle esigenze della popolazione delle frazioni di Sanremo e trovava un accordo con la ASL 1 per inaugurare un servizio di ambulatorio mobile attivando una autoambulanza in grado di recarsi nelle zone periferiche delle città della nostra Provincia. A Coldirodi ci fu l’inaugurazione alla presenza degli allora assessori regionali alla salute Viale, del direttore della ASL 1 Priolo e dell’Assessore Pireri. Le Autorità erano soddisfatte di erogare (in già colpevole ritardo) un servizio già presente nelle altre province.

Il servizio risolveva almeno in parte il problema della distanza dal centro città, dove i servizi sono meglio fruibili, che per gli anziani e le persone con disabilità diventa un ostacolo per cure e prevenzione. Nelle intenzioni il servizio avrebbe dovuto essere esteso a tutte le frazioni, tenuto conto anche della massiccia adesione dea parte dei cittadini: nel solo periodo dall’11 aprile al 5 giugno 2020 sono state organizzate 22 uscite totali tra Imperia e Sanremo nelle zone periferiche e il servizio di Igiene ASL1 ha convocato 1198 soggetti per un totale di 2044 tamponi effettuati, nonostante le difficoltà di prenotazione del servizio, inizialmente previsto solo tramite l’ormai scomodo sistema del fax.

Cosa è successo adesso? Il servizio a due anni di distanza non solo non è stato esteso alle altre frazioni ma, ancora peggio, è stato disattivato per Coldirodi a partire da dicembre 2022. Ho presentato interrogazione urgente al Sindaco Biancheri per sapere cosa ha intenzione di fare per ripristinare il servizio ed estenderlo a tutte le frazioni di Sanremo”.