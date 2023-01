Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 29 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 29 GENNAIO

SANREMO



19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna, direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37 (tutte le domeniche)



IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

16.00. ‘La Valigia delle Storie’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro dei Mille Colori. Teatro Comunale (info e prenotazioni a questo link)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



TAGGIA



9.15-16.15. ‘Da Castellaro al Monte 7 Fontane’: escursione tra boschi e antichi coltivi fino al crinale sino alla chiesa di San Salvatore, quattrocentesca cappella sulla via per Badalucco e poi alle due cime del monte 7 Fontane accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo presso la stazione dei treni oppure a Castellaro alle 9.30 in Piazza Matteotti, info al 338 1375423 (più info)

SAN LORENZO AL MARE

16.00. ‘Straordinari amici’: spettacolo per i più piccoli con Amanda Fagiani e Jari Andrea Bertrecchi. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info 392 1854443

DIANO MARINA



15.30. Benedizione dell'Arca di Noè 2023: S. Messa e a seguire tradizionale benedizione degli animali nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo della frazione di Diano Calderina

CERVO

10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

11.00-18.00. ‘MinifestivalBalbosco d’Oc’: intera giornata all’insegna della musica e della danza a cura dell’associazione Balbosco d’Oc. Centro polivalente Giovanni Falcone in corso Vittorio Emanuele 236, prenotazione al numero Sms/WhatsApp +39 3358144096

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES

17.00. ‘Break The Floor International’: concorso di danza hip-hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MONACO

10.30, 14.30 & 19.00. Ultimo giorno del 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° ‘New Generation’, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille (programma e acquisto biglietti a questo link)



NICE



15.00. ‘Rhapsody’: grande spettacolo senza animali pensato per grandi e piccini messo in scena dagli attori del ‘Circus Phenix’. Palais Nikaïa (più info)





