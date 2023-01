Speciale weekend: prima del ‘tourbillon’ festivaliero, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Un fine settimana dedicato prevalentemente ai più piccoli con tre eventi messi in campo. Il primo, il più particolare, si svolgerà questo pomeriggio nell’Aula Magna del Polo universitario di via Nizza ad Imperia dove alle 15.30 andrà in scena ‘Dinosaur Live Tour’. Si tratta di un’esperienza per tutta la famiglia, unica nel suo genere, dove i protagonisti assoluti sono loro, i giganti della preistoria. Dinosauri visivamente reali direttamente sul palcoscenico. Sarà possibile osservarli e interagire con loro. Gli attori in campo coordinano l'azione dei singoli dinosauri in scena, attraverso l'uso di una nuova tecnologia avanzata che utilizza componenti elettronici e robotici per dar vita a dinosauri di grandezza naturale come T-Rex, Velociraptor, Triceratopo e cuccioli di tirannosauro. Insomma una ‘Live Experience’ da non perdere adatta a tutta la famiglia.

Nella giornata di domani prosegue la rassegna dedicata dal Comune di Ventimiglia a bambini e famiglie. Alle 16 al Teatro Comunale andrà in scena lo spettacolo ‘La valigia delle storie’, un insieme di esilaranti gag proposte in un continuo escalation di risate. Tutti sono coinvolti, dai bambini agli adulti, senza nessuna distinzione. Uno spettacolo pieno di spunti, a volte comici, a volte poetici in cui la magia si fonde con il teatro per regalare una storia piena di emozioni e risate. Un misto di teatro di strada e cantastorie con uso di oggetti, pupazzi e attore. Un titolo che può lasciare confusi come lo spettacolo che viene proposto… adatto per i bambini di ogni età e frutto di oltre vent’anni di esperienza del Teatro dei Mille colori.

Nella sala Beckett del teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, alle ore 16, sempre domani, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Straordinari Amici’. Amanda Fagiani e Jari Andrea Bertrecchi interpreteranno una storia di straordinaria amicizia ispirata a una favola di Luis Sepulveda dove viene dato risalto al valore della condivisione e dalla cura, che i due amici hanno l’uno per l’altro. Lo spettacolo è adatto a tutti, grandi e piccini.

In ultimo un evento un po’ particolare rivolto ai bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori. Si tratta del format Musa-Circle Concerts®, ideato da Andrea Apostoli e basato sugli studi del professore e ricercatore americano Edwin E. Gordon: nessun palco, nessuna platea, bambini e genitori seduti su comodi tappeti, con i musicisti tutto intorno che cantano e suonano interagendo con bambini e genitori.

I concerti si terranno presso la Sala Concerti della Libreria Ragazzi, in Via Amendola 24 ad Imperia. Ci saranno quattro repliche per le diverse fasce d’età: alle 9.30, ‘Musica che gran gioco!’, per bambini da 18 a 36 mesi; alle 10.30, ‘Che orecchie grandi che ho!’ per bambini da a 18 mesi; alle ore 11.30, ‘Un concerto tutto matto!’ per bambini da 3 a 5 anni; alle ore 14.30, ‘Concertiamo?’, per bambini da 6 a 11 anni. L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509

Ed eccoci agli spettacoli musicali. Anche oggi il viaggio proposto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell'affascinante mondo della musica barocca prosegue alle 17 presso l'ex Oratorio di Santa Brigida, nel centro storico. ‘Barocco italiano e bizzarie tedesche’, diretto dal M° Francesco D'Arcangelo, vedrà la partecipazione dei Emanuel Liparulo (fagotto) e Salvatore Ruggiero (oboe). Due giovanissimi solisti che si sono già aggiudicati riconoscimenti di rilievo e che sabato eseguiranno brani di Arcangelo Corelli e Antonio Vivaldi. A chiudere il programma una delle composizioni di Georg Philipp Telemann. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.



Spostandoci ad Imperia sarà il ‘Mal d'Estro Trio’ a dare vita al concerto previsto per le 17 presso il Teatro della Soms dal titolo ‘Sur le fil’. Un viaggio musicale accattivante: emozioni, virtuosismi, improvvisazioni e riflessioni fa musica classica e moderna, musica popolare e jazz proposto dall’eclettico trio formato da Claudio Massola al Clarinetto, Bruno Giordano al sassofono e Alessandro Delfino al pianoforte. Vera e propria reinterpretazione del gruppo sono alcuni famosi brani di Tango e Milonga argentini e molte delle famose composizioni e canzoni di Astor Piazzola.



Concludiamo questo nostro tour con gli appuntamenti dedicati alla ‘Giornata della Memoria’. Sono tre e si svolgeranno due a Ventimiglia e uno a Sanremo nella giornata odierna.

Oggi alle 16, a Ventimiglia, presso il Centro Polivalente S. Agostino in Piazza Bassi 1 si terrà la presentazione del libro ‘Destinazione Ravensbrück – L’orrore e la bellezza nel lager delle donne’, a firma di Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. A dialogare con le autrici Diego Marangon, regista e attore di 'Liber Theatrum', e a coordinare il tutto Giuseppe Famà, consigliere di amministrazione Coop Liguria. A più di 75 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, il libro raccoglie testimonianze e ripercorre luoghi e la tessitura della memoria di donne che hanno vissuto questa terribile esperienza.

Donatella Alfonso è giornalista e scrittrice, scrive per il quotidiano La Repubblica e nei suoi libri ha raccontato di donne, resistenza, terrorismo e storia del ‘900. Laura Amoretti, funzionaria presso il centro per l’impiego della Regione Liguria, con esperienza ventennale nelle politiche attive per il lavoro è particolarmente attiva anche nel campo della parità di genere. Raffaella Ranise, laureata in giurisprudenza, da alcuni anni si dedica alla scrittura con editori a carattere nazionale. Un’occasione di riflessione e approfondimento sulle pagine più vergognose della storia recente.

‘Dalla shoah alle pietre d'inciampo’ è il titolo della conferenza a cura del professor Gustavo Ottolenghi, rappresentante di spicco della comunità ebraica della provincia di Imperia, in programma alle 16 alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia e organizzata dal Lions Club della città di confine. Gustavo Ottolenghi, nato a Torino nel 1932, è uno dei pochi testimoni diretti e viventi della persecuzione agli Ebrei nel Ponente Ligure.

Gustavo, di famiglia ebrea, aveva un padre che una sera del 1943, con lungimiranza, decise che la sua famiglia doveva dividersi per non farsi prendere tutti insieme. Il Padre torna a Torino dove entra nel ‘Comitato di Liberazione Nazionale’, la madre va in montagna con una brigata partigiana, Gustavo viene affidato ad un'altra brigata, quella ‘Tumino’ della 7° Divisione Monferrato. Ha solo 11 anni, a lui viene assegnato il nome di battaglia ‘Robin’ e consegnata una rivoltella (che ancora conserva). L'appuntamento - dice il papà, ‘se sopravviviamo tutti’ - è a guerra finita presso il monumento del Duca D'Aosta in piazza Castello a Torino. Arriva la Liberazione: Gustavo è sotto il monumento. Ci sta tutto il giorno. Non arriva nessuno. Il secondo giorno, idem. Il terzo giorno, da lontano, una figura che riconosce. Suo padre. E poco dopo, sua madre… Al termine della conferenza è prevista una tavola rotonda introdotta dal dr. Roberto Capaccio e dalla Presidente del Lions Club Ventimiglia Liria Aprosio.

Al Museo Civico di Palazzo Nota di Sanremo, alle 17, si terrà un incontro promosso dal Club per l’Unesco e che avrà come relatore Fiorenzo Gimelli. Gimelli è presidente dal 2013 di Agedo Nazionale, associazione genitori di omosessuali, nata nel 1993 e formata da genitori, parenti e amici e amiche di persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender e di qualsiasi altra identità sessuale (LGTB+).

Il tema della conferenza sarà ‘Le vittime dimenticate: i triangoli rosa - gli omosessuali e la Shoah’ per riportare alla luce e approfondire alcuni aspetti storicamente trascurati degli stermini perpetrati durante gli anni del nazismo e inserirli nel contesto storico.





