Visita del Governatore Claudio Sabattini al Lions Club Bordighera Otto Luoghi e Capo Nero Host

La serata con il Governatore Lions è per ogni Lions Club un momento di scambio e di crescita in cui viene relazionato il piano delle attività Lionistiche del singolo Club sul territorio.

Ogni Governatore dà la sua impronta al proprio mandato e quella di Claudio a nostro parere è decisamente rivoluzionaria. Il Governatore è un ‘volontario’ e il motore dell'associazione. Il suo compito è ascoltare e coordinare ogni club e far sì che tutti i membri dell'associazione capiscano fino in fondo l'importanza del vero scopo di essere Lions.

La pandemia ha frenato le attività Lionistiche, quest' anno è l'anno della ripresa della rinascita della consapevolezza e la conquista di una nuova formazione e informazione. L'obiettivo tra i Lions italiani e nel mondo è quello di andare avanti e stare al passo con i tempi sempre più veloci e moderni.

Il Governatore cita degli incipit del discorso di fine anno del Presidente Mattarella: “Dobbiamo riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali. Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. Riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali. Dobbiamo stare dentro il nostro tempo, non in quello passato, con intelligenza e passione. Per farlo dobbiamo cambiare lo sguardo con cui interpretiamo la realtà. Dobbiamo imparare a leggere il presente con gli occhi di domani. Rinunciare alla modernità non è soltanto un errore: è anche un’illusione. Il cambiamento va guidato, l’innovazione va interpretata per migliorare la nostra condizione di vita, ma non può essere rimossa. La sfida, è progettare il domani con coraggio”.

E così prende vita il motto ‘Insieme possiamo’ invitando tutti i soci alla realizzazione delle ‘Quattro C’, ovvero: ‘Conoscenza, Comunicazione, Consapevolezza e Coinvolgimento’ simbolo dell'iconico quadrifoglio rappresentato sul guidoncino del Governatore e messaggio di fortuna nell'operare in squadra divulgando le nostre attività di servizio. I presidenti dei rispettivi club, Fabrizio Condrò e Augusto Berro, hanno chiuso con il consueto tocco di Campana, la serata guidata dal Cerimoniere Distrettuale dal Lions Leonardo Falduto.

Erano presenti: l’Officer Distrettuale Luigi Amorosa, il segretario distrettuale Giorgio Marenco, il Presidente di Zona Erika Demaria revisore dei conti.