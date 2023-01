Insegnava Latino al Liceo Amoretti di Imperia: è morto a 55 anni il professore andorese Enrico De Ghetaldi

È scomparso prematuramente, all'età di 55 anni, Enrico de Ghetaldi, professore di latino al Liceo Amoretti di Imperia. Una figura importante, conosciuta e stimata ad Andora, di grande cultura e sensibilità umana.

"Con immenso dispiacere apprendo che ci ha prematuramente lasciati l'amico Enrico de Ghetaldi. La comunità di Andora, il mondo della cultura, i suoi studenti del liceo, perdono una figura importante, di grande profondità umana, capace di lasciare un segno significativo in ogni progetto a cui partecipava. Docente, scrittore e studioso del Medioevo a cui aveva dedicato numerosi ed apprezzati libri, ha portato ad alto livello ogni passione, fra cui quella della fotografia e del karate. Innumerevoli le sue collaborazioni con il mondo universitario che avevano portato alla realizzazione di importanti eventi a Palazzo Tagliaferro. Insieme all'amministrazione tutta sono vicino a Barbara e Emma per la grandissima perdita e mi unisco all'immenso abbraccio d'affetto che le sta avvolgendo in questo momento di grandissimo dolore”.

Da quando si è diffusa la notizia della scomparsa a causa dell'aggressività di un male con cui combatteva da tempo, si susseguono sui social messaggi di estremo dispiace per la perdita e testimonianze di stima nei suoi confronti.

Enrico de Ghetaldi ha realizzato progetti importanti in ambito culturale, quale esperto e studioso del Medioevo. Ha pubblicato numerosi libri e animato e promosso eventi di approfondimento a Palazzo Tagliaferro, ma è stato anche attivo nel mondo sportivo e del karate in particolare. Portava tutto ciò che faceva all'eccellenza.

Ad Andora aveva fondato un circolo fotografico di cui fanno parte più di 100 soci e in cui insegnava le regole di una passione che lo aveva coinvolto fin dall'infanzia. La Camera ardente è stata allestita al Santa Corona di Pietra Ligure. Il rosario si svolgerà questa sera alle 21 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Andora dove domani alle 15 si svolgeranno i funerali.