Imperia, Scajola nuovo presidente dell’Ato idrico: “Acqua in tutta la provincia a costi contenuti” (video)

“È un'altra grana, ma non si può dire di no, quando si governa. Dobbiamo procedere celermente a garantire l'approvvigionamento idrico in tutta la provincia con efficienza e con costi contenuti. Farò così”, lo ha dichiara il sindaco di Imperia Claudio Scajola appena venuto a conoscenza della sua nomina a presidente dell’Ato idrico imperiese su proposta del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

Finisce, quindi, il periodo di commissariamento da parte di Gaia Checcucci sospesa dagli incarichi dalla procura di Roma a seguito delle vicende giudiziarie in cui è coinvolta.

Le competenze dell’Ato idrico tornano, dunque, all’amministrazione provinciale.

Scajola avrà la possibilità di nominare due vicepresidenti.

L’ex ministro è stato raggiunto dalla notizia della nomina dopo la riunione del Comitato Alcotra che si è tenuta stamattina in Comune.