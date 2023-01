FantaSanremo: il jingle degli Eugenio in Via Di Gioia in vista del festival musicale impazza sul web

Gli Eugenio in Via di Gioia

"Quando FantaSanremo chiama, gli Eugenio in Via Di Gioia rispondono" così il gruppo torinese annuncia sui social la nuova "sigla ufficiale" del gioco che si terrà in vista del festival musicale che si terrà tra due settimane.

Il game online si tiene in concomitanza con il Festival e che richiama lo schema del FantaCalcio, ma dove le squadre virtuali sono formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno è scelto come capitano.

In meno di un'ora il video e la canzone degli Eugenio che nel 2020 erano stati tra gli ospiti di Sanremo nella categoria Giovani, sta facendo il giro del web con i suoi richiami agli ospiti tra cui non poteva mancare l'attesa Chiara Ferragni.

Un jingle che ricorda quello già realizzato in occasione dell'Eurovision Song Contest Torino 2022.