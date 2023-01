7 segnali che il tuo ufficio ha bisogno di un'impresa di pulizie

Se gestisci un'attività nel 2023, garantire al tuo personale uno spazio di lavoro pulito e disinfettato dovrebbe essere una priorità assoluta. Non sei sicuro che assumere un'impresa di pulizie sia la scelta giusta per la tua attività? Ecco una lista di segnali che indicano, in modo inequivocale, la necessità dell'aiuto di un servizio di pulizie professionale. Questa lista è stata stilata con l'aiuto e l'esperienza di un'impresa di pulizie genovese (https://www.puliziegenova.it)

Perché è importante la pulizia degli spazi di lavoro di un'attività

Le condizioni di igiene e pulizia del posto di lavoro sono un indicatore diretto di come un'azienda valuta i propri dipendenti. Uno studio recente ha dimostrato come un ambiente di lavoro pulito abbia un impatto positivo non solo sulla produttività, ma anche sulla soddisfazione lavorativa di chi ci lavora. Quando le aree dell'ufficio non vengono mantenute pulite, la percezione dei tuoi dipendenti rischia di diventare quella che non hai a cuore il loro benessere.

Se nel tuo ambiente di lavoro ci sono macchie, polvere e sporcizia, c'è la possibilità che anche i clienti abbiano l'impressione che non presti attenzione ai dettagli. E che la stessa modalità sarà usata nel lavoro che fai per loro.

La percezione di lavoratori e clienti può avere un impatto significativo sulla reputazione e sul successo della tua attività.

Assumere un'impresa di pulizie professionale può essere parte della soluzione di cui potresti avere bisogno per comunicare professionalità. Investire in un'impresa di pulizie di qualità aiuta il tuo posto di lavoro a rimanere felice, sano e produttivo.

Quando ti occupi del tuo business, i tuoi clienti si fideranno di te per prenderti cura del loro.

Ecco gli 7 segnali che rivelano che potrebbe essere il momento di assumere un'impresa di pulizie.

1. I tuoi dipendenti sono quelli che puliscono

Se sono i tuoi dipendenti ad occuparsi delle pulizie, molto probabilmente non sono formati a svolgere correttamente questo tipo di mansione. Inoltre, sicuramente perderanno tempo prezioso, che potrebbe essere speso per prendersi carico delle responsabilità del loro lavoro. Inoltre, per i dipendenti, ritrovarsi con lavori di pulizia aggiuntivi oltre ai propri compiti può essere frustrante e incidere in modo negativo sul morale della squadra.

2. Non inviti volentieri i clienti in alcune aree del tuo ufficio

Ti sei sentito incerto nel mostrare il tuo posto di lavoro a causa del disordine o della sporcizia? Se la risposta è si, hai bisogno di aiuto con la pulizia. Potrebbe essere un'area ristoro sporca in cui i dipendenti non si sentono a proprio agio o una sala riunioni disordinata che potrebbe mettere non a proprio agio potenziali clienti. Con un servizio di pulizia, manterrai tutte le aree e le stanze dell'ufficio in perfetta forma. Potrai invitare chi vuoi con orgoglio.

3. Non hai strumenti di pulizia adeguati

La pulizia della moquette, la spolveratura dei lampadari o la pulizia delle finestre sono esempi di attività che sembrano semplici ma richiedono un'attrezzatura specifica, prodotti per la pulizia e l'esperienza di un professionista. La maggior parte delle persone fa queste faccende mensilmente, ma non avendo molta pratica e non essendo attività particolarmente entusiasmanti, spesso vengono trascurate. Delegare le faccende di pulizia dell'ufficio, invece di farle da soli, ti farà risparmiare i soldi che investiresti in attrezzatura, prodotti per la pulizia e il tempo che dovreste dedicarci tu o i tuoi dipendenti.

4. Sei preoccupato per la motivazione e il turnover frequente dei dipendenti

Forse non è la prima causa di demotivazione sul posto di lavoro, ma sicuramente un ufficio sporco non entusiasma nessuno a lavorare più duramente. Lo scenario peggiore è avere magari già un alto tasso di turnover dei dipendenti, in cui un posto di lavoro disordinato peggiora ancora la situazione. Se vuoi mantenere uno staff entusiasta, non avere sempre dipendenti che vanno e vengono, un servizio di pulizia professionale può incidere anche su questo.

5. Le faccende di pulizia si stanno accumulando

Le attività di pulizia accumulate sono un segno evidente che il tuo ufficio ha bisogno di un servizio di pulizia professionale. La pandemia ha sottolineato l'importanza della disinfezione e sanificazione, soprattutto delle superfici toccate di frequente come le maniglie della porte, i telefoni, le tastiere e gli interruttori della luce. Lasciare le attività di pulizia in secondo piano potrebbe comportare un rischio per la salute e aumentare I giorni di malattia di chi lavora facilitando la diffusione di germi, influenza e malattie.

6. La sporcizia ti ha fatto perdere soldi

Se il tuo ufficio non è adeguatamente pulito, vedrai più polvere e muffa e queste particelle indesiderate danneggeranno le tue attrezzature e i tuoi mobili. Per non parlare di potenziale clienti che scappano. Le pulizie professionali eseguite da un'azienda affidabile eviteranno costi che potrebbero verificarsi a lungo termine, come riparazioni o sostituzione di macchinari, dispositivi elettronici o mobilio. Dureranno più a lungo.

7. Le tue energie sono necessarie altrove

La maggior parte delle aziende non ha bisogno di personale addetto alle pulizie a tempo pieno. Considera se il tuo ufficio richiede personale permanente per la pulizia o se invece delegare ad una ditta esterna i servizi sia un'opzione migliore. Un'impresa di pulizie che ha esperienza, affidabilità e dipendenti assicurati ti solleverà da tali obblighi.

Riflessione finale

La tua collaborazione più preziosa potrebbe essere con un'impresa di pulizie. Se ti identifichi con uno o più di questi segni, è il momento di ingaggiare degli addetti alle pulizie locale per la tua attività.