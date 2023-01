Taggia: a fine febbraio ritorna la rievocazione storica medievale di San Benedetto. Il programma

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio, ritorna a Taggia la rievocazione storica medievale di San Benedetto. Per questo grande evento, giunto alla 40ª edizione, tantissime le iniziative previste per una manifestazione unica nel suo genere.

“Ospite speciale che allieterà la manifestazione con le sue gag – spiegano dal Festeggiamenti di San Benedetto Taggia - è il comico ligure Enrique Balbontin che si esibirà sabato 25 alle ore 18.00. Quest’anno, inoltre, ci sarà una sorpresa dietro l’altra con numerosi appuntamenti in scaletta. Altra novità che quest’anno ha contraddistinto l’organizzazione è stata la comunicazione Smart - 4.0 che ci ha permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio della Liguria. Questo proprio per valorizzare tutti gli aspetti insiti dell’evento. Un esempio è la mappa multimediale visitabile con un Qr-code, le nostre pagine social network Facebook e Instagram e il nuovo sito www.sanbenedettotaggia.com

La storia:

Nel 1625 la Liguria occidentale è coinvolta nelle efferate vicende della Guerra dei trent’anni. Il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova si trovano in conflitto tra loro. Il ponente Ligure diviene aperto campo di battaglia. Il Ducato dl Savoia, tramite i due figli del Duca, Vittorio Amedeo e Felice, ed il Marchese Ludovico Solaro di Dogliani, sferra un duro attacco in tre direzioni: Oneglia e Albenga, Baiardo e Triora e la Val Roja. Taggia è una fiorente città posta nell’immediato entroterra, la cui vicinanza al mare le conferisce una determinante importanza strategica, ma nonostante munita di una discreta difesa militare, sembra ineluttabilmente condannata a soccombere alle ingenti forze nemiche. Di fronte a tale opprimente minaccia il 26 aprile il Parlamento cittadino di Taggia decide di ricorrere all’aiuto divino. Viene pertanto fatto solenne e sacro voto a San Benedetto Vescovo di Albenga affinché con la sua intercessione possa preservare la città dagli orrori del conflitto il voto consiste nel dedicare al Santo ogni anno, la seconda domenica di febbraio una festa di ringraziamento.

I dieci Rioni Tabiesi che parteciperanno: Orso, Trinità, San Dalmazzo, Paraxio, San Sebastiano, Santa Lucia, Pantan, Piazza Nuova, Ciazo, Pozzo.





Il PROGRAMMA

Venerdì 24 Febbraio

- Ore 17.00 Presentazione libro ‘Taggia Rievocata’ di Fulvio Cervini e Valter Martini, presso la Confraternita di San Sebastiano e Fabiano, in Piazza Cavour.

- Ore 21.00 Messa in costume presso il santuario della Madonna Miracolosa di Taggia

Sabato 25 Febbraio

- Ore 10.00 Apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini

- Ore 15.00 Rievocazione grande battaglia del 1625 presso il Campo ippico Partecipano: la Compagnia della Picca e del Moschetto, Gruppo storico città di Grugliasco milizia paesana, Amaltea associazione storica culturale, Compagnia D'Armi Flos Duellatorum, Terciodee' Medici, Archibugeridi Monferrato, Soldo di Ventura, Gruppo Storico di Rapallo, Confraternita del Leone, La Cerchia

- Ore 17.30 2° Trofeo ‘La disfida dei rioni’ in Piazza Cavour

- Ore 18.00 Spettacolo di Cabaret con il comico ligure Enrico Balbotin

Domenica 26 Febbraio

- Ore 9.00 Apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini

- Ore 9.45 – 13.30 Ambientazioni nei Rioni Tabiesi

- Ore 14.30 – 16.15 Esibizione dei gruppi storici in Via Soleri e Piazza Cavour

- Ore 15.30 Partenza Corteo Storico dalla piazza del Colletto formato dai musici, dai rappresentanti del Senato Genovese, dal Vescovo di Albenga con la corte, Gonfalone civico con scorta armata, dal Podestà, Priore e Anziani dai Rioni. Il percorso si snoda lungo i rioni del Colletto, San Dalmazzo, Bastioni, Ciazo, Orso, Confrarie, Pantano, San Sebastiano

- Ore 16.30 – 17.30 Gran finale con l’arrivo del corteo, lettura delle delibere e premiazioni, in Piazza Cavour.



Il pieghevole a questo link