Badalucco villaggio di Natale, i quartieri in gara premiati con un vero abete per arricchire il verde in paese

Il Villaggio di Natalucco (Piazza della Madonna e via Fontana) e I matti del Polo Nord (Carrugio dei matti 1 e 2 – via Silvio Pellico e via Antonio Boeri), sono risultati primi, a pari merito, nel concorso bandito dal Comune di Badalucco, per l’abbellimento dei quartieri del paese, con la partecipazione dei residenti, in occasione delle feste natalizie. La premiazione è avvenuta nella sala consiliare del comune di Badalucco, alla presenza del Sindaco Matteo Orengo, del vice sindaco Daniele Prevosto e dei consiglieri comunali Donatella Boeri e Giusy Laigueglia.



Ha fatto gli onori di casa l’assessore con delega all’arredo urbano ed al centro storico Donatella Boeri, responsabile del Concorso. Il tema indicato, per la quarta edizione, dal bando comunale era: Villaggio di Natale. Ognuno dei sei quartieri partecipanti lo ha interpretato in maniera creativa ed originale, ricorrendo spesso a materiali poveri o recuperati nelle cantine. Pari merito anche per il secondo posto. Qui si sono classificati L’antico Villaggio di Natale (Via Ugo Secondo) e Villaggio innevato (zona Braglia). Al terzo posto Ciazza du Furnu (Piazza Gaetano Rodi).

La manifestazione, ormai giunta alla sua quarta edizione, ha avuto un suo successo, decretato dalle molte persone che si sono soffermate a vedere le diverse installazioni, soprattutto nelle due giornate del Mercatino di Natale, che ha visto confluire su Badalucco, anche molte persone provenienti dalla costa. Purtroppo nel bilancio rientrano il maltempo, che ha costretto gli organizzatori a coprire frequentemente le installazioni e alcuni atti di vandalismo gratuiti, che hanno costretto in alcuni casi a rifare l’installazione.

“Il Concorso quest’anno è stato particolarmente partecipato – ha spiegato Donatella Boeri – ed ha fatto da volano per altre iniziative, assunte dai privati, che hanno portato all’illuminazione dei carruggi e di piccoli slarghi. Molti balconi quest’anno splendevano di luci intermittenti. In altre strade gli abitanti si sono dati da fare per semplici, quanto eleganti addobbi”

La differenziazione delle posizioni in graduatoria non ha comportato nell’edizione 2022 premi diversificati. “Abbiamo pensato – ha detto Donatella Boeri – di differire la consegna al prossimo mese di dicembre. Ognuno dei vincitori di quest’anno riceverà un abete con le radici. Dopo il “servizio” prestato come albero di Natale, ogni pianta sarà messa a dimora in un terreno del Comune di Badalucco, per incrementare le aree verdi”

“Comunque io credo che ogni quartiere possa essere soddisfatto equamente, perché uno degli obiettivi – ha spiegato il sindaco Matteo Orengo – era quello di creare affiatamento e partecipazione tra gli abitanti di rione, in direzione di un impegno collettivo che serva a riqualificare le aree del centro storico, anche con piccoli interventi.”

Quindi la parola è passata ai bicchieri, per un rapido cin cin con una bottiglia lasciata per una mezzora sul davanzale. Era fresca al punto giusto. A Badalucco la temperatura era di soli quattro gradi. Thor è arrivato anche da queste parti. E non è un artista simpatico norvegese, che da poco si è stabilito a Badalucco.