Sanremo: una serata di fuochi d'artificio per dare il via alla settimana del Festival

Una serata nuova, condita dai fuochi d’artificio sul porto vecchio. E’ questa una delle novità alle quali sta lavorando l’Assessorato al Turismo del Comune di Sanremo, guidato da Giuseppe Faraldi, per la serata di lunedì 6 febbraio, quella che precede l’avvio ufficiale del Festival della canzone.

Lo spettacolo pirotecnico, insieme alla sfilata del ‘Green Carpet’, farà vivere una nuova ulteriore serata della settimana festivaliera. I fuochi, un must per la città dei fiori, daranno il via vero e proprio alla kermesse canora e garantiranno una ulteriore attrazione per i turisti presenti in città, che affollerebbero la zona portuale.

Dopo la conferma del ritorno della sala stampa per radio e tv private al Palafiori (fortemente voluta dall’Assessore Faraldi) e con l’allestimento del palco in piazza Colombo, sta prendendo forma l’edizione 2023 del Festival che si preannuncia scoppiettante. C’è infatti attesa per conoscere le ultime novità delle serate ma, soprattutto, quella per il ritorno alla ‘normalità’ dopo due anni di limitazioni per la pandemia.