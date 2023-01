Freddo 'polare' su tutta la provincia: minima a -8,6 in montagna ma sulla costa non si va oltre i 5 gradi

Dopo la conta dei danni ieri il vento e il mare hanno lasciato in pace la nostra provincia ma, come era ampiamente previsto, le temperature si sono ulteriormente abbassate e, nel corso della notte sono moltissimi i luoghi dove sono scese sotto lo zero.

Anche la costa sta subendo l’effetto ‘polare’ con la colonnina di mercurio che non è andata sopra i 5 gradi a livello del mare mentre la punta minima si è registrata, come sempre, nel punto di controllo della rete Omril a Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare, sopra Montegrosso Pian Latte. Ha toccato -8,6 ma, come detto, si battono i denti anche in tante altre città e paesi della provincia. Nell’ordine: Colle Belenda e Colle di Nava -5,7, Verdeggia -4,9, Gouta -4,2, Triora e Pieve di Teco -3,6, Colle d’Oggia -3,2, Bajardo -2,4, Borgomaro -2, Rocchetta Nervina -1,6, Pornassio -1 e Pigna -0,1.

Sopra lo zero ma con freddo intenso troviamo: Dolceacqua 0,3, Dolcedo ed Airole 0,5, Ranzo 1, Castelvittorio 1,6, Seborga 1,7, Pontedassio 1,9, Diano Marina 3,4, Cipressa 3,7, Ventimiglia 4,7, Sanremo 5 e Imperia 5,5.

Non si sono registrate precipitazioni ma, visto il grande freddo, è importante prestare la massima attenzione sulle strade di collina e montagna per le formazioni di ghiaccio. Il freddo intenso proseguirà per tutta la giornata e, nella nottata che arriverà potrebbe addirittura acuirsi, con temperature che potrebbero ulteriormente calare.