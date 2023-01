Freddo intenso e temperature in picchiata sulla provincia: nevischio ed effetto 'Graupeln' nell'entroterra

Scarse precipitazioni, questa notte sulla nostra provincia con una ‘spolverata’ di neve e qualche chicco di grandine nell’entroterra. Ma freddo e temperature in picchiata, in attesa di nuovi venti forti nel corso della giornata, che potrebbero arrivare fino a 100 km/h.

Dopo la mareggiata di ieri, che ha creato non pochi danni su tutta la costa dell’imperiese, stanotte la colonnina di mercurio è scesa notevolmente, raggiungendo picchi che potrebbero però essere ulteriormente abbassati nei prossimi giorni. Andiamo con ordine e vediamo le minime di questa notte: la più bassa ai 1.800 metri di Poggio Fearza (sopra Montegrosso Pian Latte) con -8,4, seguita da Col di Nava con -4,2, Gouta e Verdeggia -2,1 Pieve di Teco -1,5, Colle d’Oggia -1,3, Triora -0,5, Bajardo -0,2. Superata la soglia degli zero gradi a Borgomaro con 0,2, Rocchetta Nervina 0,8, Pigna 1,1, Seborga 2,1, Dolceacqua 2,4, Pornassio 2,7, Castelvittorio 2,9, Dolcedo 3, Airole 3,1, Diano Castello e Cipressa 3,4, Ranzo 3,8, Pontedassio 4,2, Ventimiglia 5,5, Imperia 6,7 e Sanremo 6,8.

Come dicevamo qualche spruzzata di nevischio tra ieri e stanotte nella zona di Mendatica e Monesi, ma anche a Colle Melosa e Bajardo, con la caduta di grandine (in questo caso si tratta dell’effetto ‘Graupeln’, spesso scambiata per neve. E’ una precipitazione solida, granulosa e morbida, che si presenta durante un temporale invernale. Scarse nevicate (pochi millimetri) sulle località sciistiche del basso Piemonte. La grandine ha colpito, in modo sparso, anche alcuni tratti di costa.

La giornata odierna, sulla nostra provincia, vedrà prevalenti schiarite ma, come detto, freddo intenso e venti forti. Le precipitazioni sparse annunciate sulla Liguria, interesseranno il Levante. Sulle coste dell’imperiese il mare sarà molto mosso e il vento associato alle basse temperature provocherà forti disagi per il freddo.

Domani i venti saranno ancora da Nord ma in calo. Attenzione alle temperature che saranno ancora molto basse: i valori minimi domani caleranno di un grado circa e, sabato, addirittura di due. Un inverno che, quindi, dopo un avvio quasi primaverile a dicembre, ora si presenta con tutti i suoi contorni freddi, ma non regala purtroppo ancora precipitazioni degne di nota, che sarebbero importanti per le riserve idriche.