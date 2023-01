Ospedaletti: terreni incolti saranno affidati gratuitamente a residenti o turisti che vorranno fare orti e giardini

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di affidare una serie di appezzamenti di terreno di cui è proprietario ai privati che li vorranno utilizzarli per scopi agricoli.

L’Amministrazione ha infatti evidenziato come la manutenzione richiederebbe un impegno costante al fine di evitare la proliferazione spontanea della vegetazione, di parassiti, animali selvatici, roditori ed altro con tutte le relative conseguenze negative sotto il profilo igienico e sanitario, oltre che sotto quello del decoro.

Il Comune non è in grado di mettere in atto un piano di manutenzione completa degli appezzamenti, salvo la pulizia delle zone limitrofe a strade ed abitazioni, per garantire costantemente la sicurezza del transito e l'igiene delle zone abitate. La completa pulizia dei terreni sarebbe sicuramente vantaggiosa per la comunità, garantendo una migliore presentazione del territorio ed una più completa prevenzione dei pericoli collegati al proliferare di zone incolte.

L’Amministrazione ha quindi deciso di coinvolgere i cittadini residenti in un piano di manutenzione dei terreni incolti, anche in considerazione del beneficio psicofisico che si può trarre in conseguenza della pratica di un'attività agricola a livello domestico e di mero svago e, comunque, senza alcun fine economico.

Ha deciso di affidare in comodato d'uso gratuito, ai cittadini che ne facciano richiesta, per l'utilizzo ad uso esclusivamente familiare quali orti o giardini. Sono cinque i terreni, rispettivamente di 72, 85, 345, 435 e 1.109 metri quadrati.