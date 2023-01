Vallecrosia, grande partecipazione all'incontro sulla disabilità. Piardi: "Occasione per sensibilizzare la cittadinanza" (Foto)

Grande successo per l’incontro sulla disabilità organizzato, sabato scorso, presso la sala polivalente G. Natta, in via Cristoforo Colombo, a Vallecrosia. Tantissime persone hanno partecipato con interesse all’evento intitolato “Parliamo di disabilità” durante il quale sono intervenuti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi e relatori esperti del settore: il dottor Gianluca Lisa, responsabile della struttura complessa percorsi e residenzialità disabili dell’Asl1 Imperiese, la dottoressa Giuliana Boido, responsabile dei Servizi Sociali del comune di Vallecrosia, e Giampiero Bomboi, segretario generale della Croce Azzurra Misericordiae Odv. La moderatrice dell’incontro, invece, è stata Deliana Misale, consigliere nazionale e referente regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale.

All'evento, che è stato organizzato dalla Pro Loco Città di Vallecrosia e ha avuto il patrocinio del Comune, Assessorato alla Cultura e Servizi Sociali, hanno preso parte anche il consigliere regionale Veronica Russo, il consigliere comunale Fabio Perri e il coordinatore cittadino del partito Fratelli d'Italia Alfonso Bruno. “I relatori hanno raccontato quello che in genere fanno e quello che è stato fatto con relazioni scorrevoli e chiare. Chi non era dentro al problema sicuramente ha capito. Il sindaco Armando Biasi ha iniziato i lavori con un discorso di benvenuto, poi è intervenuto il vicesindaco Marilena Piardi che è anche impegnata come assessore ai Servizi Sociali. Il dottor Lisa è stato davvero puntuale e molto esplicativo in quello che ha spiegato, senza scendere nei tecnicismi più esasperati. Ci ha confidato pure alcune sue esperienze personali. Ha poi parlato la dottoressa Giuliana Boido, responsabile dei Servizi Sociali del comune di Vallecrosia, che ha spiegato che cosa fa il comune. In seguito è intervenuto Giampiero Bomboi, segretario generale della Croce Azzurra Misericordiae Odv, che ha illustrato il nuovo progetto per il trasporto dei disabili quando ci sono dei grandi eventi. Infine ho voluto parlare io riguardo alla mia esperienza personale come disabile. Io mi sento un ‘disabile semplice’ perché sono senza una gamba. Ho superato questa cosa grazie alla mia mentalità, che ho sempre avuto, positiva. Ho uno studio di consulenza, ho un’agenzia che metto sui serbatoi del gas, sono un consulente tecnico del tribunale, sono un consulente del collegio arbitrale internazionale, sono presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia, sono presidente delle Pro Loco della provincia e sono un componente del comitato regionale delle Pro Loco. Io vado avanti, non ho problemi, vivo da solo anche se ho avuto tutti i miei problemi, adesso però cammino anche abbastanza bene con le stampelle oltre ad avere la sedia a rotelle“ - dice Fulvio Becagli, presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia - “L’incontro è riuscito esattamente come avevo pensato che potesse essere. È stato interessante e la risposta è stata veramente super valida. Tutti erano molto entusiasti e io sono molto contento. Il prossimo incontro che organizzeremo sarà sulle truffe agli anziani e si terrà il 18 febbraio“.

“Sono contenta di questa tematica e della riuscita dell’evento. Ringrazio tutti coloro che erano presenti, i rappresentanti delle associazioni, la Croce Azzurra e anche la parte politica. Un ringraziamento va pure all'associazione Pro Loco Città di Vallecrosia per aver organizzato l'iniziativa” - commenta il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - “La volta scorsa con la Pro Loco abbiamo parlato dei bambini, in questo convegno abbiamo parlato di disabilità mentre sabato prossimo parleremo dell’invecchiamento attivo degli anziani. Bambini, disabilità e anziani fanno parte delle fragilità della società e perciò non posso far altro che essere soddisfatta del fatto che il comune di Vallecrosia insieme alle associazioni utilizzi dei convegni per comunicare con la comunità su tematiche importanti. Sono occasioni per portare l’attenzione su argomenti significativi e per sensibilizzare la cittadinanza. Invito tutta la popolazione sabato prossimo all’incontro con l’associazione Donne medico, l’associazione 'Le cinque torri’ e il comune di Vallecrosia, assessorato alla Cultura, durante il quale affronteremo un'altra tematica”.