Bordighera: richiesta revisione progetto riqualificazione lungomare Argentina, il Comune ne prende atto

Il Comune di Bordighera prende atto del parere con cui il dottor Alessandro Cerofolini del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, richiede una revisione del progetto di riqualificazione del lungomare Argentina. Si procederà ora a sospendere la gara per l’affidamento dei lavori e a chiedere ai progettisti tutti gli approfondimenti del caso.



Parallelamente l’Amministrazione valuterà, confrontandosi con Regione Liguria, le alternative percorribili tra cui l’abbandono del progetto; questo perché ad oggi il Comune potrebbe non essere in grado di sostenere i costi degli interventi prospettati nel parere del Ministero.



In occasione del prossimo Consiglio Comunale, in programma entro la fine del mese, in un punto all’ordine del giorno verranno approfondite la fattibilità ed il peso economico delle richieste pervenute, soprattutto in ordine ai sottoservizi e alla pavimentazione. E’ bene sottolineare che tali lavorazioni non sono solo legate alla realizzazione della pista ciclabile ma hanno una portata ben più ampia, che incide in maniera sostanziale su tutto il quadro economico del progetto.​