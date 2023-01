Sanremo, cena Biancheri-Tommasini. Artioli: “Singolare sia stato chiesto l’aiuto di chi è stato antagonista”

Arriva anche il commento di Andrea Artioli, capogruppo di 'Liguria Popolare' in consiglio comunale, rende pubblico il proprio commento in merito alla cena che ha visto seduti allo stesso tavolo Alberto Biancheri e Sergio Tommasini, avversari alle amministrative 2019 e ora alleati per un nuovo progetto civico.

“La campagna elettorale sta iniziando presto anche perché sono tante le problematiche irrisolte in città da parte dell’amministrazione - dichiara il consigliere Artioli - è singolare sia stato chiesto l’aiuto di chi è stato antagonista nelle passate elezioni. L’incontro di ieri sera è stato tra persone rispettabili e per bene, centrato più sull’aspetto dell’imprenditoria che sul soddisfacimento di istanze ed esigenze sociali e politiche. Uno spicchio importante, ma solo uno spicchio”.

“Anche le componenti civiche imprenditoriali hanno nella politica il riferimento perché è l’unica che può portare avanti le istanze - conclude Artioli - queste manovre non toglieranno nulla al centrodestra ma rafforzano maggiormente la necessità che la politica faccia la propria parte in sinergia con tutte le componenti della società tra le quali anche quella imprenditoriale”.