Tre elementi di arredo da giardino per creare uno spazio verde accogliente per l’estate

L'arredamento del proprio giardino è un aspetto importante per creare un'oasi di relax da godersi durante le calde serate estive ed i week end.

La scelta dei complementi di arredo può fare la differenza tra un giardino anonimo e uno accogliente e confortevole.

In questo articolo esploreremo come poter fare le migliori scelte per l’acquisto dei complementi di arredo per il vostro giardino, validi anche nel caso in cui dobbiate semplicemente portare un tocco di rinnovamento all’attuale disposizione dei vostri mobili all’aperto.

Tavolo e sedie da giardino: quali sono i modelli disponibili

La scelta del tavolo e delle sedie da giardino è fondamentale per creare un'area pranzo confortevole all'aperto.

I materiali più comuni per questi complementi di arredo sono legno, metallo e plastica.

Il legno è una scelta classica e calda, ma richiede maggiore manutenzione rispetto ad altri materiali e proprio per questo motivo vi suggeriamo di valutare attentamente questo tipo di arredi. Il costo è sensibilmente maggiore e dovrete occuparvi della manutenzione abbastanza frequentemente.

Il metallo è resistente e facile da pulire, ma può essere abbastanza pesante nel caso in cui dobbiate riporre gli elementi in cantina o in garage quando non vengono utilizzati.

La plastica è decisamente più economica, leggera e facile da pulire, ma meno resistente nel tempo.

Se avete un’area al coperto dove potete disporre gli arredi durante tutta l’estate al riparo dalle intemperie vi suggeriamo legno o metallo, mentre se il vostro scopo è quello di allestire solamente nel caso abbiate ospiti è molto più conveniente la plastica.

In questo caso la parola d’ordine è praticità e comodità.

Il salottino da giardino: come sceglierlo

Per creare un'area relax all'aperto, la scelta delle poltrone e del salottino è fondamentale.

In questo caso i materiali più comuni sono legno, rattan e plastica e potrete sfruttarli per inserire un divano, due poltrone e un tavolino basso da aperitivo o caffè.

Nel caso in cui scegliate la plastica avrete dei complementi di arredo molto economici e di poca durata. Il legno, al contrario, potrebbe essere una buona soluzione elegante e raffinata, magari con l’inserimento di ampi cuscini bianchi.

Alternativa che ci sentiamo di suggerirvi, benché più costosa, ma allo stesso tempo duratura, è un salottino in rattan. Questo materiale saprà essere incredibilmente leggero, elegante e resistente, offrendovi così il massimo del comfort e del design per la vostra area di relax all’aperto.

A tal proposito, se volete avere un’idea di quali possano essere i prezzi degli elementi citati, ci sentiamo di suggerirvi di visitare la pagina dedicata a creare il salottino in giardino di brigros.com.

Il barbecue per delle grigliate in compagnia

In un giardino accogliente che si rispetti non può di certo mancare un barbecue. Potrete scegliere tra le diverse tipologie in commercio come quelli a carbonella, gas o elettrici.

I primi sono quelli che offrono un’esperienza di cottura della carne maggiormente autentica, anche se serve parecchia dimestichezza, e in contemporanea sono più economici.

In alternativa potrete optare per un barbecue a gas o elettrico. La potenza di cottura è lievemente inferiore nel caso dell’elettrico e il prezzo di entrambi è maggiore rispetto a quello tradizionale a carbonella.

Possiamo però concludere dicendo che il barbecue non potrà di certo mancare se volete arredare il vostro giardino nel migliore dei modi e ospitare amici e parenti durante i vostri week end estivi.