73° Festival di Sanremo: Chiara Ferragni devolverà il compenso alla rete antiviolenza D.I.R.E.

Chiara Ferragni donerà il compenso della co-conduzione del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.R.E.

È stata la stessa imprenditrice a dichiararlo durante una conferenza stampa a Milano alla quale ha preso parte indossando una maglia con la scritta 'Girls supporting Girls'.

“La violenza fisica è più facile da riconoscere, per me è più importante parlare di violenza psicologica, di cui io sono stessa sono stata vittima - ha dichiarato Chiara Ferragni - ci sono atteggiamenti da non sopportare, che vanno riconosciuti per dire 'non me lo merito'”.

Chiara Ferragni ha poi annunciato che dal palco dell'Ariston parlerà anche di “come è difficile uscire da queste situazioni se le normalizziamo. Voglio sensibilizzare il pubblico italiano”.