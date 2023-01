Ventimiglia: ricorso presentato per bloccare il supermercato Coop di via Tacito, oggi al Tar l'udienza

È prevista per oggi l’udienza sospensiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, relativa al ricorso presentato dai residenti della zona Nervia a Ventimiglia, per bloccare e annullare la costruzione del nuovo supermercato COOP in via Tacito (già annullata nel 2019) di fronte all’asilo nido infantile di vico Arene.

“Una battaglia che abbiamo portato avanti in Consiglio comunale – evidenzia la Lega della città di confine - prendendo con forza posizione contro l’esistenza di un interesse pubblico nel costruire un nuovo grande stabilimento di vendita in una zona che invece andrebbe riqualificata in modo totalmente differente”.

“Attendiamo fiduciosi la pronuncia del TAR – termina il ‘Carroccio’ di Ventimiglia - certi che la città non abbia bisogno di nuovi grandi magazzini (a maggior ragione nel centro cittadino) ma di essere vivibile e sicura con servizi a favore delle famiglie e nell’ottica di sostenere il commercio di prossimità”.