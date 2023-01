Ventimiglia: prossime elezioni Amministrative, Forza Italia "Lavoro insieme agli alleati per il candidato"

“Dopo un confronto tra militanti e dirigenti non sono emersi veti nei confronti di nessuna personalità che al momento concorre alla carica di primo cittadino. Lavoreremo dunque di concerto con gli alleati per un nome condiviso tenendo a mente che una città problematica come la nostra ha bisogno di un Sindaco che sia presente 24 ore su 24 dal lunedì alla domenica”.

Interviene in questo modo il direttivo cittadino di Ventimiglia di Forza Italia, dopo aver incontrato i vertici provinciali nella serata di ieri. “Teniamo a precisare – proseguono gli azzurri frontalieri - che, chiunque ha rilasciato e rilascerà dichiarazioni diverse da queste, saranno fatte a titolo personale e non del coordinamento cittadino”.

Lo stesso direttivo ha anche dato inoltre il benvenuto a Franca Bonadonna all'interno del coordinamento cittadino: “L'entrata di una personalità così conosciuta ed importante – termina Forza Italia - ci fa capire che stiamo operando nel verso giusto”.