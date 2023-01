Caro carburanti, prezzi alle stelle nell'estremo Ponente ligure: benzina e diesel sulla soglia dei 2 euro al litro (Foto e video)

Con l’inizio dell’anno nuovo sono aumentati i prezzi ai distributori di benzina. Nell’estremo Ponente ligure l'aumento del prezzo, che varia lievemente in base al marchio dei distributori di benzina e alla città in cui si trovano, è una spesa che inizia a farsi sentire sui portafogli delle famiglie.

Da Bordighera a Ventimiglia, ai self service, sia per il diesel che per la benzina i prezzi sono molto vicini alla soglia dei 2 euro e ogni giorno cambiano. Per la senza piombo il prezzo varia da 1,837 euro a 1,891 euro al litro mentre per il diesel varia da 1,899 euro a 1,971 euro al litro.

E’ una situazione che si riscontra in tutta Italia e perciò partirà un’indagine della Guardia di Finanza per verificare possibili anomalie o tentativi di speculazione.