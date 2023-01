La strada Provinciale 71 da Roverino a Ciaixe è rimasta chiusa questo pomeriggio per circa un'ora a causa della caduta di un pino sulla carreggiata.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni, ma solamente disagi per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rimosso l'albero e liberato la strada.