Prelà: paura alla chiesa di San Giovanni, cedono i perni della campana poco prima della messa

Grande spavento questa mattina a Prelà quando i perni che sostengono la campana della chiesa di San Giovanni hanno ceduto. Ad accorgersi del danno sono stati alcuni residenti, insospettiti dal suono anomalo prima dell’inizio della messa domenicale.

Subito sono partite le verifiche da parte del parroco don Tomasz alla presenza del sindaco Mattia Gandolfi.

La campana pesa circa tre quintali e si trova a 18 metri di altezza, un pericolo non da poco in caso di caduta. Ora è stata bloccata con un perno in attesa dell’intervento da parte della Curia per le riparazioni del caso.

La situazione sarà costantemente monitorata per evitare incidenti.