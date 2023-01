Nokep Generation su Sky, iscriviti al contest canoro e vinci un contratto discografico distribuito da Sony Music

Dopo il successo della prima edizione torna,in una veste rinnovata, l’originale contest canoro di successo Nokep Generation, che andrà in onda in prima serata, alle 21.00, tutti i mercoledì, su Sky sul canale 229.

Il talent show "Nokep Generation" torna su Sky, offrendo ai cantanti emergenti la possibilità di ottenere visibilità a livello nazionale e di vincere un contratto discografico con SAIFAM, distribuito da Sony Music. La trasmissione, in onda in prima serata tutti i mercoledì a partire da gennaio 2023, darà l'opportunità ai partecipanti di esibirsi dal vivo davanti a un pubblico di migliaia di persone e di ottenere un'ampia visibilità grazie alla diretta tv su Sky e alla diffusione sui canali social tra cui Facebook al link https://www.facebook.com/NokepTv/ e instagram al link https://www.instagram.com/nokep_tv/

I vincitori del contest canoro , avranno la possibilità di produrre la propria musica con un disco o un inedito, accompagnato da un videoclip, con una delle major discografiche più famose al mondo.

"Nokep Generation" è un'opportunità unica per tutti i cantanti che desiderano farsi conoscere e affermarsi nel mondo della musica.

Le iscrizioni sono gratuite e le selezioni sono aperte fino a maggio/giugno.

Nokep Generation avrà appuntamenti fissi da gennaio fino a giugno 2023, ogni mese sarà scelta una nuova location, che vedrà l’esibizione nei più grandi e importanti centri commerciali d’Italia.

Dalle prime audizioni, fino alla finalissima per proclamare il vincitore che otterrà la produzione discografica. Ogni domenica un live show in un centro commerciale diverso.

Per iscriversi è necessario inoltrare la propria candidatura visitando il sito nokeptv.it