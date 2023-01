San Biagio della Cima: esplosione di stanotte, trasferito al centro grandi ustionati di Genova il 62enne ferito

E’ stato trasferito nella notte all’ospedale ‘Villa Scassi’ di Sampierdarena a Genova, il 62enne gravemente ustionato questa notte, nell’esplosione della sua abitazione di San Biagio della Cima, nell’entroterra di Vallecrosia.

L’uomo ha riportato ferite e ustioni di secondo e terzo grado sul 30% del corpo, in particolare al volto e alle braccia. Questa notte sono stati i Vigili del Fuoco a intervenire, lavorando per alcune ore e mettendo in sicurezza l’abitazione, una villetta a due piani.

Sul posto, stanotte, anche il personale medico del 118 e un’ambulanza che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il 62enne, G.T., in ospedale a Sanremo. Ne è stato poi disposto il trasferimento a Genova, nel centro specializzato per le ustioni.

All’origine dell’esplosione potrebbe esserci una fuga di gas, anche se sono in corso le indagini da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.