Il Sindaco di Andora su Rivieracqua: “Riportata la questione sul terreno del buon senso e dell’operatività”

Il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, è intervenuto sulle dichiarazioni di oggi rilasciate dai vertici di Rivieracqua, in relazione alla salinità dell’acqua dai rubinetti della cittadina savonese.

“Quanto affermato dall’ingegner Valerio Chiarelli e dal presidente Mangiante, riportano la questione Andora sul terreno del buon senso e dell’operatività: alcuni dei lavori di cui Rivieracqua ha annunciato l’avvio, sono stati finanziati da questa Amministrazione grazie ad un accordo che ho firmato con l’ATO e con fondi comunali per 4 milioni di euro. Finalmente una evidente dichiarazione di responsabilità da parte dell’Azienda che gestisce il servizio idrico integrato di Andora, un’analisi coerente della situazione e l'impegno di attuare interventi nei tempi atti a garantire un servizio adeguato per la prossima stagione estiva. Quanto alla distribuzione di acqua minerale del valore di 70 mila euro, peraltro con fondi regionali, certamente non potrà ristorare i danni ai cittadini”.

Lo stesso Sindaco andorese evidenzia come la richiesta di dimissioni del Cda sia stata formalizzata con comunicazione ufficiale a tutti i sindaci dei comuni soci di Rivieracqua, insieme alle mie dimissioni dal Comitato Tecnico: “Qui non c'è nessuna campagna elettorale da aprire, perché sono al secondo mandato: semplicemente difendo gli interessi dei cittadini che fino ad ora non avevano ricevuto alcuna risposta da Rivieracqua”.