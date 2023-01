Ventimiglia, 39enne della Costa D'Avorio accoltellato in stazione: indagini in corso della polizia ferroviaria (Foto)

Si sono affrontati nella zona del binario 9 della stazione ferroviaria a Ventimiglia, ai margini dello scalo, in un orario in cui molti lavoratori frontalieri rientrano a casa. Si tratta di un 39enne della Costa D’Avorio e di un altro straniero, sulle cui tracce ora stanno lavorando le forze dell’ordine.

Ancora da verificare le motivazioni dell’alterco, al culmine del quale uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l’ivoriano al collo. E’ stato subito dato l’allarme e sul posto è intervenuto il personale medico del 118, oltre ad un’ambulanza e alla polizia ferroviaria, subito coadiuvata dai colleghi del commissariato, dagli agenti della finanza e dall’esercito.

Il ferito è stato portato da un'ambulanza alla piazzola dell'elisoccorso dello ‘Zaccari’ di Camporosso, per il trasferimento in codice rosso di massima gravità, al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono serie ma sembra che la coltellata sia stata superficiale e che l’uomo non sia in pericolo di vita.

Ora gli agenti sono alla ricerca del colpevole, ovviamente fuggito subito dopo i fatti.