Aumento delle richieste di passaporti: Il questore promuove tre 'Open day' a Imperia, Sanremo e Ventimiglia

A seguito dell’incremento del numero delle domande di rilascio di passaporti iniziato già da diversi mesi, il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, su indicazione del dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha organizzato una giornata di apertura straordinaria (open day) degli sportelli dedicati in Questura e nei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia.

La Questura sarà aperta domenica prossima (8 gennaio), dalle 9 alle 13. L’ingresso sarà libero fino a un massimo di 15 utenti secondo l’ordine di arrivo. In Commissariato a Sanremo domenica 15 gennaio dalle 9 alle 13. In questo caso l’ingresso sarà libero fino a un massimo di 30 utenti secondo l’ordine di arrivo. Infine in Commissariato a Ventimiglia sabato 21 gennaio dalle 9 alle 13, previo appuntamento da acquisire tramite l’apposito portale http://passaportonline.poliziadistato.it.

Gli utenti interessati dovranno esibire agli sportelli tutta la documentazione prevista dall’allegato modulo.