Sanremo: continua il Concorso 'Alberi in Rosso - Oro' di Confesercenti nelle vetrine di via Debenedetti

Confesercenti ha voluto scegliere il sapore del prodotto tipico del nostro territorio, della nostra terra, secondo la migliore tradizione ligure. I prodotti esposti nelle vetrine della bottega 'I Ricami di Vera' in via Debenedetti arrivano dall’antico borgo di Sant’Agata, dal frantoio della famiglia Mela, da 6 generazioni garanzia di eccellenza. La passione, tradizione e amore per il territorio e per i suoi prodotti, rendono protagonista l’azienda Frantoio di Sant`Agata d`Oneglia, dal 1827 piccoli produttori di grande qualità. Gli alberi di Confesercenti si possono visitare presso gli esercenti aderenti di via Debenedetti e votarli sui nostri canali social Instagram e Facebook!#concorso #alberidinatale #premi #eccellenzeitaliane