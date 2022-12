Le notizie più lette di SanremoNews nel 2022: oltre 700mila visualizzazioni per i 5 euro in più su una multa pagata con il pos

Sanremo, commerciante paga la multa alla Stradale col pos e gli addebitano 5 euro: “E pensare che era stata fatta polemica per la gelateria che chiedeva 50 centesimi”.



È questa la notizia più letta nel 2022 su SanremoNews. Un fatto di cronaca emerso in un tranquillo giovedì mattina che ha catalizzato l'attenzione dell'intera provincia di Imperia sconfinando poi nel nazionale. Oltre 700mila visualizzazioni fino a oggi.

La notizia è in linea con il trend generale degli ultimi 12 mesi dove la cronaca è l'argomento più letto in assoluto. Tra le sezioni che richiamano più interesse troviamo anche la zona di "Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera", seguita da "Sanremo, Ospedaletti" e "Taggia, valle Argentina".

Sul podio delle notizie più lette nel 2022, al secondo posto troviamo un matrimonio. Si tratta delle nozze del sanremese Alberto Rota con Marta Diaz Rio Bergareche, grazie anche alla presenza di Al Bano, in quanto amico della famiglia dello sposo. In terza posizione, invece, c'è il Covid con una intervista a Matteo Bassetti. Il primario della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, aveva definito come non più credibile l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in merito alla diffusione della variante Omicron.

Cambiando i parametri di analisi e passando a quelli mensili abbiamo un quadro ancora più particolareggiato di questo 2022. A gennaio si guardava con attenzione al Covid tanto che la notizia più letta è stata il ritorno della Liguria in zona arancione e la reintroduzione dell'autocertificazione per i non vaccinati. Anche la seconda più letta di quel mese è nello stesso ambito con la testimonianza di una persona ricoverata per un mese all'Ospedale Borea che ha detto "Non mi sono vaccinato ma voi fatelo!".

A febbraio, notizie più leggere, troviamo al primo posto il matrimonio Rota che ha conquistato il secondo posto sul podio delle più lette del 2022. A seguire, spazio al Festival di Sanremo con l'approfondimento al Mercato dei Fiori sui bouquet consegnati sul palco dell'Ariston e Amadeus che ha partecipato alla Messa celebrata dal collega Don Gatta, presso la Chiesa della Marina.

A marzo, invece, le notizie di cronaca nera rimangono le più visualizzate. In particolare, troviamo l'incidente mortale avvenuto a Latte che è costato la vita a Gabriele Iaria. Segue poi l'arrivo di 200 turisti a Sanremo per il Corso Fiorito che non c'è stato.

Ad aprile, una notizia che riguarda Sanremo e l'altra Bordighera hanno raggiunto il maggior numero di visualizzazioni. La prima, "Fiumi di cocaina a Sanremo, la Procura chiude l'indagine: ecco tutte le accuse al poliziotto Borea e agli agenti coinvolti". La seconda, "Bordighera, tragedia sulla A10, due migranti travolti e uccisi da un furgone". A maggio torniamo a parlare di matrimoni, questa volta 'da incubo', con la coppia che doveva sposarsi in Comune ma nessuno gli ha aperto la sala. A pochi click di distanza, la cronaca con la tragedia sulla SP 548 tra Taggia e Badalucco dove è morto un ciclista.

A giugno le più lette riguardano l'incendio che ha interessato la collina di Taggia. Oltre a queste si segnala anche la morte improvvisa di Claudio Valleggi, dirigente scolastico del Liceo Cassini di Sanremo. A luglio, la notizia più letta riguarda la cronaca con il ritrovamento di un cadavere vicino al Morgana. Seguono poi, "Welcome to Liguria", l'inno alla tipica accoglienza ligure" e subito dopo, inizia a montare il 'caso' che porterà alla notizia più letta in assoluto nel 2022, con "Prezzi aumentati se paghi con il pos, gelateria di Sanremo nel mirino di Selvaggia Lucarelli".

Infatti, ad agosto troviamo la notizia che ha ottenuto visualizzazioni impressionanti considerando il range di tempo di pochi mesi: il commerciante che si è visto addebitare 5 euro al momento del pagamento di una multa alla Stradale e che aveva ricordato proprio la polemica di alcuni giorni prima per la gelateria matuziana. Un po' più in basso tra le più lette del mese anche: un'auto che ha imboccato contromano l'Aurelia Bis a Taggia e poi l'estate in Costa Azzurra di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

Settembre è stato caratterizzato dall'attentato al deposito della Mochen a Bussana che portò alla distruzione di tre camion, seguito dall'allarme sui social per le foto a case e citofoni in Val Nervia. A ottobre tutte le notizie più lette hanno interessato degli incidenti stradali: la prima, un mortale avvenuto a San Lorenzo al Mare a causa dell'asfalto scivoloso e dell'alta velocità; poi, a Sanremo l'impatto tra un'auto e uno scooter che ha spinto fuoristrada il ciclomotore con una donna; infine, un 56enne moldavo residente a Imperia morto in Autostrada a Taggia.

A novembre invece l'attenzione dei lettori è stata per la tragica esplosione di un appartamento avvenuto nel pomeriggio del 31 ottobre a Molini di Triora. Le notizie più lette hanno interessato l'evoluzione delle condizioni di salute dei 6 giovani feriti e soprattutto la morte di uno di loro, Leonardo Franza di Riva Ligure.