Ventimiglia, aggressione in passeggiata Cavallotti: la ricostruzione dei carabinieri

Ieri sera una donna è stata aggredita a Ventimiglia. I carabinieri della compagnia della città di confine, dopo aver rintracciato e identificato il colpevole, hanno arrestato uno straniero per tentata rapina pluriaggravata e lesioni.

Secondo la ricostruzione dei militari, tutto è accaduto poco dopo le undici di sera di ieri quando una giovane donna, mentre stava mettendo in moto la propria autovettura per tornare a casa dopo una serata trascorsa con amici in un locale del capoluogo rivierasco, si è trovata improvvisamente, seduto nel sedile di fianco, un uomo che con forza ha tentato di portarle via la borsa che ancora aveva vicino al corpo. Una pronta reazione, una tenace resistenza e la prontezza di spirito della giovane donna, che da subito ha cercato di attirare l’attenzione suonando il clacson ed urlando, hanno fatto in modo che alcuni avventori del locale in cui si trovava poco prima potessero accorrere in suo soccorso e chiamare i carabinieri della radiomobile di Ventimiglia che si trovavano proprio nei paraggi e così hanno immediatamente arrestato in flagranza il malintenzionato per il reato di tentata rapina.

Una volta tranquillizzata, la giovane donna è stata precauzionalmente portata al pronto soccorso dove le sono state diagnosticate lievissime lesioni guaribili in pochi giorni al di là del legittimo spavento. Molto peggio invece è andata al trentaduenne tunisino responsabile del reato, la cui situazione si è ulteriormente aggravata una volta portato in caserma. Dopo essere stato identificato, infatti, lo straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale e già colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale, emesso l’ottobre scorso dal questore di Trapani, circostanza che aggrava le pene per la commissione dei reati previsti dal nostro codice penale. L’arrestato è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Sanremo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Imperia e nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.