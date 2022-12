Una donna è stata aggredita a Ventimiglia. E’ successo ieri sera in passeggiata Cavallotti.

Allertate subito le forze dell’ordine della città di confine, che, in poco tempo, sono riuscite a rintracciare il colpevole. L'uomo è stato portato dai carabinieri in caserma dove poi è stato identificato.

La ragazza, che per fortuna sembra non aver riportato gravi ferite, è stata accompagnata con un’ambulanza, per accertamenti, in ospedale, dove le sono stati dati alcuni giorni di prognosi.