Studio 36, il tuo studio d'ingegneria a Rieti

Quando avete bisogno di aiuto per progetti di sviluppo, progettazione e costruzione, una società di ingegneria è la risorsa ideale. Le società di ingegneria offrono un'ampia gamma di servizi, dagli studi di fattibilità ai piani di progettazione, dalla gestione della costruzione al completamento del progetto. Sono specializzate in soluzioni innovative a problemi complessi e possono aiutarvi a gestire la complessità di qualsiasi progetto. Con il loro aiuto, potete essere certi che i vostri progetti saranno portati a termine nei tempi e nel budget previsti. Gli studi di ingegneria utilizzano tecnologie all'avanguardia, professionisti esperti e i più recenti principi di progettazione per garantire il successo del vostro progetto. Con anni di esperienza e un impegno all'eccellenza, consigliamo Studio Trentasei di Rieti, uno studio di ingegneria vi fornirà le risorse necessarie per il successo del vostro progetto.

Studio 36, gli ingegneri a Rieti con anni di esperienza

Lo staff che fa parte di Studio 36 è giovane, dinamico ma anche esperto: con tanti creativi ma anche professionisti, sono pronti ad accompagnarvi in ogni tipologia di intervento strutturale legato ad edifici in muratura, legno, calcestruzzo o prefabbricati. La loro specializzazione offre servizi come la progettazione architettonica e urbanistica, la direzione lavori e sicurezza, l’efficientamento energetico e la progettazione di strutture antisismiche.

L’attività nasce nel 2017 dall’idea dell’Ingegner Rossi e la porta avanti con orgoglio e passione grazie anche ad un team di collaborazione giovane, dinamico e frizzante ma soprattutto preparato per assistere e seguire i propri clienti a 360 gradi.

Studio 36 per migliorare l’efficienza energetica

Si sente parlare sempre più spesso di efficienza energetica: non solo vengono forniti bonus dallo stato ma viene anche richiesto un miglioramento delle strutture così da evitare sprechi energetici; ora con l’aumento di gas, luce e bollette le persone si sono accorte che avere vecchi infissi o abitare in case non ben isolate alza le spese notevolmente. Investire nell’efficientamento energetico può essere vantaggioso e con l’aiuto di Studio 36 nemmeno eccessivamente dispendioso: gli ingegneri proporranno un piano d’azione personalizzato ascoltando le vostre esigenze e prestando attenzione anche ai costi dei lavori offrendovi soluzioni in grado di attingere ai Bonus previsti dalla legge di bilancio.

Tra i maggiori servizi offerti da Studio 36 di Rieti troviamo

- La redazione di studi di fattibilità finalizzati prevalentemente al retrofit energetico- Prima di intraprendere un progetto, è importante stabilire se è finanziariamente fattibile. Uno studio di fattibilità esamina la domanda di un prodotto o servizio, i costi del progetto e le modalità di commercializzazione. Una società di ingegneria come Studio 36 può condurre uno studio di fattibilità e fornire una relazione dettagliata che illustri i pro e i contro del progetto.

- La progettazione di un manufatto, di un impianto o di un intervento più complesso Lo Staff di Studio 36 Può aiutarvi a progettare un nuovo edificio, ad esempio, o a progettare e ingegnerizzare un intervento di ristrutturazione connesso ad attività di efficientamento energetico. Nel corso degli ultimi anni sono numerosi gli interventi finalizzati al retrofit energetico, impiantistico o strutturale.

- Lo staff di Studio 36 è in grado di affrontare la gestione delle costruzioni nel suo complesso - Alcuni studi di ingegneria sono specializzati nella gestione delle costruzioni. Studio 36 dispone di personale certificato in materia di appalti e gestione delle costruzioni. Gli ingegneri di Studio 36 Possono aiutarvi a selezionare l'appaltatore migliore per il vostro lavoro e a monitorare le prestazioni dell'appaltatore per garantire che il progetto sia completato nei tempi e nei costi previsti.

Redazione a cura di LinkEasy