Sanremo: in arrivo quattro autovelox fissi, il Comune li noleggerà per corso Mazzini e corso Marconi

Mentre non si placa la discussione sul problema dell’autovelox sull’Aurelia Bis a Sanremo sono in arrivo altri 4 impianti fissi.

La conferma arriva dal Comune matuziano dopo la delibera di Giunta del marzo scorso e quel Consiglio comunale che ha dato l’ok al noleggio di quattro impianti. La decisione è stata presa anche dopo l’analisi dettagliata sui dati relativi agli incidenti stradali rilevati solo dalla Polizia Locale nel periodo 2017-2022, dalla quale risulta che le principali vie d’accesso alla città di Sanremo (Corso Mazzini e Corso Marconi) sono spesso teatro di gravi incidenti stradali.

In particolare se ne sono registrati 142 in corso Mazzini totale dei quali uno mortale e 108 con lesioni (di cui 46 gravi o gravissime). Altri 173 in corso Marconi, dei quali 5 mortali e 112 con lesioni (di cui 63 gravi o gravissime). La sicurezza stradale riveste un ruolo decisivo e l’Unione Europea punta a ridurre del 50% i decessi stradali e i feriti gravi entro il 2030.

La velocità troppo elevata e il mancato rispetto dei limiti di sono tra le principali cause di incidenti e l’Amministrazione comunale matuziana ha ritenuto necessario adottare soluzioni che consentano di operare un controllo mirato e continuo sul rispetto della velocità da parte dei veicoli in transito in Corso Marconi e Corso Mazzini.

Proprio per questo è stato deciso di acquisire 4 autovelox fissi: 2 saranno posizionati in corso Mazzini (uno per la direzione di marcia in ingresso e l’altro per quella in uscita) e 2 (allo stesso modo di corso Mazzini). I velox saranno noleggiati dalla Sodi Scientifica Srl, che ha presentato un’offerta per un importo mensile di 2.800 euro più iva per un periodo di 48 mesi, per complessivi 134.400 più l’Iva.

Il servizio dell’azienda prevede: il noleggio a canone fisso all-inclusive che comprende la trasmissione dati ed anche i servizi annuali di manutenzione ordinaria, dichiarazione di conformità e di taratura e manutenzione straordinaria. Il noleggio di apparecchiature omologate per il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità, ma che possono anche essere utilizzate presidiate da un operatore, grazie all’ausilio di un tablet. E infine anche il servizio comprensivo di supporto per istruttoria della pratica per la Prefettura.