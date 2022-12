Sanremo: ennesimo episodio di violenza in carcere, Uilpa "Indispensabile rafforzare gli organici della Penitenziaria"

Questa notte nelle carceri di Sanremo un detenuto tunisino classe 1994 con fine pena nel 2034 (reati che vanno dal furto aggravato, rapina e lesioni personali) - che, per ordine e sicurezza ha girato diverse carceri italiane, trasferito a Sanremo il 20 dicembre scorso da La Spezia, prima si è procurato profondi tagli, poi trasportato al nosocomio di Imperia in TSO in evidente stato di agitazione, come una furia ha devastato l’intera area, rompendo addirittura le manette.

A riferirlo è Fabio Pagani, Segretario Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, che spiega: “Dalle notizie ancora frammentarie che ci pervengono, deduciamo che verso l'1.30 di ieri un detenuto di origine tunisine è andato in escandescenza, detenuto pericoloso, movimentato in tutta Italia per motivi di Ordine e Sicurezza, in Ospedale la Polizia Penitenziaria, sempre all’altezza della situazione, ha dovuto richiedere intervento dei vigili del fuoco perché, in forte stato di agitazione, è riuscito a rompere addirittura le manette, rimanendo così bloccato".



"È assolutamente indispensabile e urgente – incalza ancora il Segretario della UILPA PP – rafforzare gli organici della Polizia Penitenziaria e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali, nonché, parallelamente, intervenire sull’ordinamento introducendo un reato proprio o, per lo meno, un’aggravante specifica per chi, trovandosi in stato di detenzione, si scagli contro le istituzioni aggredendo la Polizia penitenziaria , oltre a fare appello al Ministro Nordio, invitiamo il neo garante dei detenuti Doriano Saracino a far tappa a Sanremo".