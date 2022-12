Vallecrosia, corso di autodifesa: consegnati gli attestati al corpo della polizia locale (Foto e video)

A Vallecrosia si è svolta, nel pomeriggio, la consegna degli attestati al corpo della polizia locale per aver partecipato al corso di autodifesa organizzato dall’associazione Bethel in collaborazione con il comune.

La cerimonia si è tenuta presso la sala polivalente del comune alla presenza del sindaco Armando Biasi e del vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi e del maresciallo ordinario Francesco Caricheri. “Abbiamo premiato il corpo della polizia municipale del comune di Vallecrosia che ha aderito a questo primo corso di autodifesa durante il quale ha potuto apprendere delle nuove tecniche ma si è potuto cimentare in una parte teorica a cura di varie psicologhe, sia dell’associazione Bethel che esterne” - fa sapere Sara Bonaccorso, presidente dell’associazione Bethel Odv, che ha organizzato il corso - “Voglio ringraziare sia l’amministrazione comunale e soprattutto il vicesindaco Marilena Piardi che ha collaborato in modo eccellente alla realizzazione di questo corso”.

Il corso rivolto al corpo di polizia locale era formato da sette lezioni da un’ora e mezza circa, che si sono svolte con cadenza settimanale. “Sempre di più questo corso rafforza e sottolinea l’importanza delle polizie locali. Stiamo riportando la dignità del ruolo, lo dimostra il fatto che quattro anni e mezzo fa, la precedente caserma dei vigili era in mezzo ad una strada ed era un fabbricato fatiscente, angusto e non più a norma, oggi invece abbiamo realizzato e investito oltre 250mila euro per la loro struttura con anche la centrale operativa per le telecamere. Questo attestato va ulteriormente a formare e dare quegli strumenti di autodifesa alla nostra polizia locale. L'amministrazione comunale crede fortemente nel ruolo della polizia locale e da oggi saremo ancora più difesi sul territorio perché ha appreso tecniche di difesa che sono indispensabili quando si è in mezzo alla strada e non si sa mai con chi si ha a che fare“ - dichiara il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, che nel pomeriggio di oggi ha consegnato gli attestati ai partecipanti del corso - “E’ una scelta pensata, voluta e proposta dal nostro vicesindaco, che ha anche la delega al Personale, che ringrazio personalmente perché sta dedicando nelle sue deleghe un’importante energia di programmazione amministrativa”.

La parte teorica del corso è stata tenuta da tre psicologhe, la dottoressa Fulvia Bovone, la dottoressa Maria Luisa Serra e la dottoressa Lorena Sopetto mentre la parte pratica è stata svolta dal professor Vincenzo Buscaglia, direttore tecnico nazionale ed internazionale 10° dan – settore aikido Fekda e dal maestro 4° dan aikido Guido Saverio Buscaglia. La parte tecnica, invece, è stata curata da Fabio Cazzaro della Acamo. “Si è occupata dell’organizzazione l’associazione Bethel che ha poi demandato al professor Buscaglia tutta la parte pratica. Dal punto di vista teorico abbiamo pensato, insieme alla presidente dell'associazione Bethel di arruolare anche delle psicologhe affinché trattassero durante il corso tutta la parte che riguarda la comunicazione perché nel ruolo di polizia locale la relazione è molto importante visto che hanno a che fare con i cittadini, a volte arrabbiati. Una comunicazione assertiva è molto importante anche per evitare atteggiamenti di aggressività che a volte l’utenza pone nei confronti di chi magari fa la contravvenzione oppure li sanziona per comportamenti impropri” - spiega il vicesindaco Marilena Piardi, che durante il corso ha tenuto una lezione sulla comunicazione - “Ringrazio le psicologhe che hanno dedicato il loro tempo all’iniziativa e la Federazione europea karate e discipline associate-settore aikido“.

L’attestato di idoneità al corso di autodifesa aikido è stato conferito al comandante Genoveffa D’Agostino, al sovraintendente capo Roberto Grassano, all'agente scelto Monica Scavino, all'agente Alfredo Tinelli, all’agente Riccardo Faraldi, all’agente Cinzia Catozzi, all’assistente Ilenia Lanteri e all’assistente Sandra Capraro.