“L’essenziale dietro al bancone”, successo per il corso pratico barman a 360° organizzato da CNA Imperia (Foto)

Si è concluso il corso pratico a 360° per barman “L’essenziale dietro al bancone” organizzato da CNA Imperia. Hanno avuto un grande successo le lezioni per far conoscere i segreti del mestiere di barman e non solo.

"Dopo il successo delle precedenti edizioni, CNA Imperia è tornata nel mondo del bere miscelato, sempre in strettissima collaborazione con il docente Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo che da oltre 25 anni è nel campo dei cocktail, organizzando un nuovo corso per far conoscere i segreti del mestiere di barman, dal titolo 'L’essenziale dietro al bancone'. Un corso pratico per barman a 360°” – fa sapere Luciano Vazzano, segretario territoriale di CNA Imperia - “Siamo soddisfatti del grande successo riscontrato dal corso che prevedeva 10 ore di lezione, poco teoriche ma molto pratiche, sul lavoro del bartender. L’attenzione è stata posta su come gestire le attrezzature e organizzare al meglio il bancone di lavoro, apprendendo le tecniche di creazione dei più noti e richiesti cocktail, con una peculiarità: renderli unici con un’attenta selezione delle materie prime".

“Il programma si è soffermato sulla conoscenza delle attrezzature del bartender e il loro corretto utilizzo; sul ghiaccio: tipologie, temperature, caratteristiche ed utilizzo; sull’organizzazione e corretta gestione degli spazi dietro al banco; sulle idee su come utilizzare materie prime prossime alla scadenza; sui 25 cocktail più richiesti e famosi – approfondimento e preparazione e su come personalizzare questi drink rendendoli un’esperienza unica da apprezzare solo nel proprio locale" - dichiara Vazzano.

Al termine della lezione conclusiva sono stati consegnati dal segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano gli attestati di frequenza e di profitto ai partecipanti, ai quali è stata anche concessa la possibilità di partecipare nel mese di gennaio ad un nuovo corso di livello medio di 16 ore che si terrà sempre a Sanremo nella sede di CNA in via Bartolomeo Asquasciati 12, dal titolo “Il nostro km zero, il territorio nel bicchiere”. Per iscrizioni, informazioni o per essere costantemente aggiornati sui corsi in programma alla CNA Imperia si può telefonare al numero 0184/500309 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@im.cna.it.