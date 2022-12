Il ‘capitolo’ Valle Argentina di Bni premiato nel contest 2022 ‘Master connector’ per la crescita nelle ultime 6 settimane

Un'altro successo che consolida la grande crescita che il network BNI sta ottenendo nel territorio del Ponente Ligure, guidato da una squadra di ‘directors’ determinata e coesa.

Il Capitolo valle Argentina, ha ottenuto questo grande risultato grazie all'efficace conduzione affidata alla leadership di Giuseppe ‘Pek’ Di Cosmo (Presidente), Fausto Lanteri (vice presidente) e Daniela Gadina (segretario), con l'attenta ‘sorveglianza’ del director Luca Ferrando.

Giuseppe Di Cosmo, noto imprenditore nel campo della ristorazione con l'attività a Bussana di Sanremo ha così commentato: “Noi del ‘Capitolo’ Valle Argentina siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. E' un motivo di orgoglio per il nostro territorio essere affiancati a realtà imprenditoriali che hanno una maggiore considerazione nel territorio italiano, vedi Lombardia ed Emilia Romagna. Devo ringraziare tutti i membri che con il loro lavoro ed entusiasmo hanno permesso questo grande riconoscimento”.

Fausto Lanteri, storico imprenditore nel campo delle macchine movimento terra ed oggi anche in quello delle case e strutture in legno: “Il Capitolo Valle Argentina ha raggiunto un altro grande risultato, i 40 membri. Primo tra i capitoli delle Riviere Liguri. La squadra è composta da imprenditori, consulenti e artigiani che trovano ispirazione nel clima di positività ed armonia e nello spirito di aiuto reciproco”.

Daniela Gadina, commercialista con sede ad Arma di Taggia: “Sono entrata a far parte di BNI con un poco di scetticismo, ma ora dopo circa un anno dalla mio ingresso posso affermare che mi trovo inserita in un ambiente positivo, ispirante e formativo. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi per la stima e l'affetto che ho ricevuto”.

Infine Luca Ferrando, che rappresenta l'organizzazione Bni nel Ponente Ligure, il vero artefice della grande crescita del network che in questo ultimo anno ha registrato un incremento di oltre 80 imprenditori aderenti portando il totale nelle provincia di Imperia a 167: “Sono molto contento del risultato del Valle Argentina, un Capitolo formato da ottimi imprenditori e sopratutto fantastiche persone. Sono orgoglioso di essere il ‘director’ di questa squadra e mi vengono in mente le primissime riunioni di poco più di un anno fa, dove con pochissimi fondatori abbiamo iniziato questo fantastico percorso. Personalmente da questa esperienza ne ho tratto una grande crescita e arricchimento. Un grazie a tutti i 40 componenti e a Monica Passini e Dario Castagna, che hanno avuto fiducia in me affidandomi l'incarico della crescita di Bni nel territorio dell'estremo ponente Ligure”.

Monica Passini e Dario Castagna: “Siamo molto contenti del risultato, nel contest 2022 del ‘Power team drive master connector’, ottenuto dal Capitolo Valle Argentina e di tutta la crescita nella province di Imperia e Savona. Complimenti a Luca Ferrando e a Marco Podestà”. Il capitolo Valle Argentina fa parte di ‘Area 58’ un progetto che vuole avere una ricaduta positiva e di nuova energia imprenditoriale nel nostro territorio.