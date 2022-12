Due importanti interventi per la messa in sicurezza in Val Nervia approvati dal Cda del Parco delle Alpi Liguri

Si è svolto ieri sera il Cda del Parco delle Alpi Liguri presso i locali di Imperia. Durante la seduta sono stati approvati due interventi molto importanti riguardanti la Val Nervia.

Il primo riguarda la messa in sicurezza del sentiero degli Alpini, itinerario scenografico ed unico che conduce al monte Toraggio. Il secondo la manutenzione straordinaria del tratto di strada Gola di Gouta-Passo Muratone cisterna di Lega, da svolgersi durante la prossima primavera. In questo caso si tratta di un progetto Alcotra transfrontaliero con l'ente Parco alpi liguri come capofila.



"Ringraziare la Regione ed in particolare il Vicepresidente Alessandro Piana – spiega Cristian Rodini, Vicepresidente Parco regionale Alpi liguri - nonché il presidente del Parco Alessandro Alessandri per la sensibilità dimostrata verso le nostre montagne e per lo sviluppo del turismo outdoor nelle nostre valli”.