Vallecrosia, annullata la presentazione del libro "Sangue Rosso Porpora" di Ettore Puglisi

Annullato l’evento previsto oggi pomeriggio a Vallecrosia con Ettore Puglisi, che avrebbe dovuto presentare il libro “Sangue rosso porpora”.

Lo annuncia l’associazione culturale Il Ponte, organizzatrice dell’incontro che rientrava nel calendario degli eventi proposti per le festività natalizie: “Purtroppo, per cause di forza maggiore, vista l'indisposizione dell'autore siamo a comunicare che la presentazione del libro 'Sangue Rosso Porpora' di Ettore Puglisi, prevista per il 16 dicembre alle 16.30 nella sala polivalente 'G. Natta' del Comune di Vallecrosia è stata annullata”.

