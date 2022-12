Crisi residenze socio sanitarie, Riolfo (Lega): “Regione sostenga il ‘braccio armato’ della sanità sul territorio”

“Mettere in campo iniziative per garantire la sopravvivenza delle strutture residenziali sociosanitarie è fondamentale per non perdere questi presidi grazie ai quali si supporta il nostro sistema sanitario sul territorio”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo, che prosegue: “L’emergenza Coronavirus che ha portato a costi straordinari e a ingenti perdite finanziarie, e un sistema tariffario sostanzialmente fermo dal 2011, ha messo a dura prova le residenze sociosanitarie. Occorre intervenire evitando un taglio dei servizi o un aumento delle rette che andrebbe a gravare sulle famiglie di anziani e fragili. Per questo ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale dove ho chiesto di sostenere queste importanti attività”.

“L’assessore alla Sanità – termina il Consigliere Riolfo - ha garantito che sono in corso tavoli tecnici per mettere in campo iniziative a sostegno delle strutture residenziali sociosanitarie. Ha inoltre evidenziato come sia in discussione una modifica del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie che sono il braccio armato che permette agli ospedali di funzionare meglio e sono quindi parte fondamentale per la sanità territoriale”.