L’associazione ‘Noi4You’ arriva ad Arma di Taggia, sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza

Venerdì prossimo dalle 18 verrà inaugurato il nuovo sportello di Arma di Taggia, che andrà ad ampliare la rete dell’associazione ‘Noi4You’.

Il primo sportello è nato nel 2014 a Bordighera da un progetto della Dott.ssa Patrizia Sciolla, e si concreta in una alleanza tra uomini e donne che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità promuovendo iniziative per rispondere ai bisogni della comunità. L’associazione conta varie sedi in Liguria e Piemonte, e da alcuni mesi è attiva anche oltre frontiera, precisamente a Mentone.

‘Noi4You’ attraverso i suoi sportelli sul territorio, e tramite la reperibilità telefonica h24, offre la propria collaborazione a tutte le donne che si trovino in difficoltà: ogni utente potrà usufruire di appoggio psicologico, consulenza legale, solidarietà e conforto di una volontaria con la quale poter creare un legame e che diverrà anche un punto di riferimento all’interno della rete.

L’inaugurazione dello sportello di Arma di Taggia si svolgerà in Via Flora 6, presso l’associazione ‘La Casa Grande di Giz’, che si è offerta di ospitare ‘Noi4You’ nella sua sede, con il proposito di collaborare per il bene della comunità.

“Ringrazio vivamente - ha detto Sara Perri, Presidente del Centro di Arma di Taggia - tutti coloro che ci hanno sostenuto ed aiutato per poter realizzare questo progetto, dandoci così modo di ingrandire la struttura della organizzazione. In particolar modo, sono grata al Sig. Casagrande e sua figlia, dotati di straordinaria sensibilità, fondatori dell’associazione che ci ospiterà. Non di meno è stato lo staff del Tatanka Club, che ci è stato di aiuto durante i nostri primi passi per la costruzione dello sportello, mettendoci a completa disposizione i propri locali”.