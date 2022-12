Durante il XII Congresso provinciale, Michele Delli Carri riconfermato Segretario Filt Cgil Imperia

Oggi presso la sala della Federazione Operaia di Sanremo si è tenuto il XII Congresso provinciale della Filt CGIL Imperia alla presenza Fulvio Fellegara Segretario generale della Camera del Lavoro di Imperia, di Laura Andreis segretario Filt Liguria, ai diversi segretari territoriali, delegati ed iscritti.



"In programma l'elezione della nuova Assemblea Generale della Filt imperiese, l’elezione dei delegati al Congresso della Camera del Lavoro, del Congresso Regionale, ed infine l'elezione del nuovo Segretario Generale di categoria. Alla fine dei lavori è stato confermato alla guida della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Michele Delli Carri classe '67 originario di Foggia, ma ventimigliese d’adozione, è da sempre attivo e partecipe alle attività sindacali, prima come RSU e poi come responsabile per 15 anni del settore trasporti per ferrovieri e appalti ferroviari; infine nel 2018 è stato eletto Segretario Generale, ruolo nel quale oggi è stato riconfermato. La giornata si è conclusa con l’arrivederci agli iscritti a venerdì 16 a Genova, per la Manifestazione Regionale e lo sciopero generale indetto da CGIL e Uil contro la legge finanziaria; anche da Imperia partiranno diversi pullman per unirsi al corteo".