L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 9 al 16 dicembre

ARIETE: Tra versamenti facenti salire i fumenti, strenne da comperare, barbosi da sopportare, un acciacchino da lenire, un uomo facente arrabbiare e mille pensieri vaganti, avrete i nervi a fior di pelle anche se basterà poco a risollevarvi il morale mentre un colloquio chiarificatore servirà a ripristinare un rapporto interpersonale. Giovedì prendetevi una pausa e consacrate la giornata allo shopping, agli addobbi natalizi, alle passeggiate, alla visita di viuzze adornate. Naso irritato.

TORO: Vi aspetta una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da sbrigare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete tanto che rinvenire un po’ di pace sembrerà un miraggio ma se vi date una calmata riuscirete a far tutto rimanendone soddisfatti. Cominciate inoltre ad organizzarvi anticipatamente per Natale e ad andare a comprare le strenne di rito.

GEMELLI: Ignara delle fragilità umane rifulge l’argentea Luna che, facendosi piena l’8 dicembre nella vostra costellazione, spruzzerà sul cammino gocciole di trepida attesa e frammenti di speranza affinché l’anno si chiuda in bellezza alla faccia dei problemi che lo hanno contrassegnato… Nel contempo, non sapendo bene come sarà questo Natale, vi farete una lista su cosa comperare cercando di risparmiare. Il giorno di Santa Lucia sarà di buon auspicio mangiare del torrone.

CANCRO: Sarete talmente incasinati dal non capire neppure voi da qual parte siete girati… Qualche nativo dovrà aggiustare un aggeggio, altri rimarranno disgustati dall’altrui stupidità, altri ancora mediteranno sul come trascorrere il prossimo Natale. Fattibili pure dei bellissimi ritrovi o una serata in allegria. Per tenere lontano i guai una tradizione suggerisce di posizionare, il 13 dicembre, delle bacche di ginepro all’esterno dell’uscio: tentar non nuoce. Tendenza ai raffreddori.

LEONE: Con Saturno, che dal suo aspetto di opposizione sghignazza, si prospetta un periodo insolito dove dare qualcosa di scontato sarebbe esagerato… Sbuffi e dubbi si alterneranno, un tipetto farà il furbetto, una novella allieterà, un comunicato allibirà, mentre da un’amicona una improvvisata giungerà. La sera del 12 dicembre mettete una ciotola di latte sul davanzale: Santa Lucia per ringraziare vi porterà qualcosa di veramente speciale!

VERGINE: Mai come adesso i colpi di testa sarebbero azzardati ragion per cui ponderate i pro e i contro di qualsiasi decisione ed iniziate ad assaporare l’atmosfera delle prossime festività valutandone i veri valori alla faccia di quelle falsità che tanto detestate ma da cui siete attorniati. Spese da effettuare sia per regali che per scadenze e affetti od amicizie da ridimensionare. Se volete attirare la fortuna a Santa Lucia esprimete un desiderio guardando la Luna.

BILANCIA: Il cielo ultimamente non ha procacciato grandi compiacenze e almeno per le feste auspicherete momenti migliori riguardo lavoro, amore, famiglia e salute: tutti elementi per voi importanti in questo momento più delicato di una sfera di vetro soffiato… Tirerete ancora la carretta ma poi una matassa si sbroglierà, un fastidio si attenuerà e per Natale assaporerete una porzione di serenità. Se una candela bianca accenderete a Santa Lucia la sfiga volerà via!

SCORPIONE: La stanchezza predomina e basterà un’inezia a mandarvi in tilt … Ma per grazia stellare una questione, definendosi, risolleverà il morale, indipendentemente da una flessione fisica o dei quattrini da sborsare. Oltretutto un combino, una cosina carina, un evento da festeggiare, vi delizierà. In amore invece gli imprevisti saranno a portata di giornata… Consigliabile mangiare poco la sera e bere una tisana rilassante prima di coricarvi. A Santa Lucia concedetevi una sana follia.

SAGITTARIO: Se attendevate un cenno dagli umani e dal destino sul come sciogliere un nodo esistenziale abbiate fede in astri procacciatori di risoluzioni pur se tutto succederà inaspettatamente. Inquadrare inoltre una enigmatica personcina o rinvenire un punto d’incontro con la medesima risulta arduo e in tal frangente dire ciò che pensate servirà a farvi rispettare. L’8 dicembre sarà un po’ particolare mentre per Santa Lucia fatevi un regalino o cavatevi un pallino. Doloretti sparsi.

CAPRICORNO: Meticolosi e puntigliosi non accetterete predicozzi e recriminazioni rimbeccando chiunque si permetta di addossarvi colpe assurde o seguiti a picchiare sul medesimo tasto. Alcuni nativi si toglieranno uno sfizietto, altri si preoccuperanno per un congiunto e se un accadimento rallegrerà, un posteriore irriterà. Ritrovi con amici, parenti o vecchi conoscenti. Il 13 dicembre, come portafortuna, mettete sotto l’alberello un bue e un asinello.

ACQUARIO: Con il beneplacito di Marte in sestile al Sole si placherà un tormentone, otterrete una gratificazione scamperete un pericolo o concretizzerete un sogno agognato. In ambito finanziario, specie se dovete sbarcare il lunario, l’affanno colpirà a tradimento ma non disperate perché Babbo Natale vi sta preparando una sorpresa singolare! Occhio però a non strafare in quanto essendo il tono energetico bassino basta un nonnulla a causare un acciacchino. Combini mangerecci.

PESCI: Vivete questo periodo valorizzando ciò che più conta, pensando un po’ più a voi stessi, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso un 2023 abbastanza rigoglioso. Nel contempo state attenti a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini e transazioni… Giovedì convulso e week end variabile come le previsioni meteo. A Santa Lucia chiedete che vi conduca verso un Natale all’insegna dell’armonia e della pace.

Con l’augurio che le stelle, insieme a Santa Lucia, tutte le rogne portino via…

