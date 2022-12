Imperia: per tutto il mese di dicembre la Croce Bianca organizza una serie di iniziative per i più piccoli

In occasione delle feste Natalizie la Croce Bianca di Imperia organizza una serie di iniziative. Come ogni anno i giovani saranno in giro per la città con il banchetto delle ‘Stelle di Natale’, una tradizione che vengono portate avanti da parecchi anni.

Oggi, dalle 8 alle 12, saranno al mercato di via XX Settembre a Porto Maurizio; sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18 a Oneglia in Via San Giovanni; il 15 dicembre, dalle 8 alle 12, nuovamente in via XX Settembre, all’angolo con via Cascione; il 17 dicembre dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18 in via San Giovanni; il 20 e il 21 dalle 16 alle 18 in via San Giovanni; il 22 dalle 8 alle 12 in via XX Settembre all’angolo di via Cascione; il 22 e 23 dicembre dalle 16 alle 18 in via San Giovanni; il 24 dalle 8 alle 12 sempre in via San Giovanni.

Per i più piccoli la Croce Bianca Imperia ha organizzato una sorpresa solo per loro: il 23 dicembre dalle 14.30 presso la sede sociale di piazza Roma si potrà incontrare e fotografare il Babbo Natale Ufficiale della Croce Bianca. Non mancheranno sorprese e caramelle. Stesso appuntamento il 24 dalle 10, al banchetto in San Giovanni e anche in questa occasione sarà possibile fare fotografie e mangiare qualche caramella.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare queste piccole manifestazioni – ha detto il presidente Bob Trincheri - in modo particolare il Babbo Natale per i più piccoli, l’anno scorso non siamo riusciti ad organizzare bene la cosa per la Pandemia in corso. Avremo inoltre il 16 dicembre ed il 22 degli incontri con alcune scuole di Porto Maurizio che hanno richiesto la nostra collaborazione, e pertanto i nostri volontari porteranno in questi giorni il nostro Babbo Natale nelle scuole con la speranza di strappare sorrisi ai più piccoli. Da sempre collaboriamo a titolo gratuito con Scuole o Enti che ci contattano in modo particolare se si tratta di bambini. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro Grande Babbo Natale Ufficiale Manolo Gomez, il nostro gruppo Giovani e la nostra consigliera alle manifestazioni Marta Naso per aver organizzato questo bellissime manifestazioni. A nome della Croce Bianca Imperia, con largo anticipo volevo fare gli auguri di Buon Natale a tutti gli Imperiesi e ringraziarli per esserci sempre vicini ogni volta che organizziamo qualcosa, ci tenevo inoltre a precisare che grazie alle offerte per le Stelle di Natale, il nostro gruppo giovani acquisterà del materiale di primo soccorso da istallare sulla nuova ambulanza in arrivo. Non mi resta altro da dire che ci vediamo ai banchetti presenti in città o nella nostra sede sociale il 23 dicembre pomeriggio”.