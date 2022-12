Sanremo: l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo 'Sanremo Levante', al via gli 'Open Day'

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante diretto dalla dott.ssa Fogliarini presenta anche quest’anno alle famiglie la sua offerta formativa (PTOF), illustrando la propria identità culturale, educativa, organizzativa, la progettazione curricolare, extracurricolare dei diversi plessi che lo compongono.

Il curricolo verticale di Istituto, articolato in competenze secondo le raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo del 2018, aperto alle suggestioni della letteratura pedagogica, dalla Montessori a Morin, da Don Milani a Gardner, da sempre promuove il confronto all’interno della comunità professionale e punta al successo formativo di tutti gli alunni. Quest’anno le opportunità offerte dal Pnrr consentiranno una ulteriore qualificazione degli ambienti di apprendimento e una connotazione laboratoriale delle attività all’insegna delle avanguardie educative.

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 l’intero staff docenti offre giornate di ‘open day’ in modo da presentare all’utenza una vasta scelta di proposte formative che possano soddisfare le esigenze e le aspettative delle famiglie del nostro territorio. Cliccando QUI il nostro link per chi volesse consultare il PTOF e i documenti programmatici dell'Istituto.