Bordighera: in arrivo dalla Regione 74mila euro per il Fondo Sociale Affitti 2022

Il Comune di Bordighera è stato ammesso al riparto del Fondo Sociale Affitti 2022 per euro 74.130,60; tale somma verrà liquidata da Regione Liguria nei primi mesi del 2023 e sarà incrementata dal Comune stesso per ulteriori euro 9.855,54 con parte del Fondo Morosità Incolpevole, come deliberato dalla Giunta nella seduta del 30 novembre scorso.

Una volta incassato il Fondo, si procederà all'emissione del bando per il sostegno al pagamento dei canoni di affitto relativi all’anno 2022, rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

“Molte famiglie, già provate dalla pandemia, si trovano oggi ad affrontare ulteriori difficoltà per l’aumento dei costi energetici. Continueremo a dare loro supporto attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione, come ad esempio le misure per gli affitti, e ci impegniamo a non diminuire le spese per i servizi socio - assistenziali”. ha commentato l’assessore Stefano Gnutti.​