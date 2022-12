Vallecrosia: moto rubata e lasciata nel parcheggio di un supermercato, ritrovata dalla Polizia Municipale (Foto)

Trovano una moto rubata e la riconsegnano al legittimo proprietario. E’ accaduto a Vallecrosia e, protagonisti sono stati gli agenti del Comando di Polizia Locale, coordinati dal comandante D'Agostino.

Gli agenti sono intervenuti al parcheggio del nuovo Supermercato Conad. La moto, di grossa cilindrata era posteggiato in maniera defilata in uno stallo di sosta per auto e non era stato chiuso. Lo scooter, uno Yamaha T-Max era stato denunciato per furto lo scorso 27 maggio a Ventimiglia.

Dopo gli accertamenti è stato restituito al suo legittimo proprietario, il quale incredulo ed estremamente felice lo ha prontamente ritirato. La Polizia Locale ricorda l'importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini al 112 o ai vari Comandi del territorio: “La tempestività è fondamentale ed il personale è felice di intervenire”.